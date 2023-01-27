重點管控14種新汙染物 3月實施

據新華社報導，大陸生態環境部新制定「重點管控新汙染物清單（2023年版）」將於3月1日起施行，該清單明確了14種類重點管控新汙染物及其禁止、限制、限排等環境風險管控措施。

報導稱，該清單由大陸生態環境部會同工業和信息化部、農業農村部、商務部、海關總署、國家市場監督管理總局等部門聯合印發。根據有毒有害化學物質的環境風險，結合監管實際，經技術可行性和經濟社會影響評估，清單明確了14種類重點管控新汙染物及其禁止、限制、限排等環境風險管控措施。

新汙染物是指排放到環境中的具有生物毒性、環境持久性、生物累積性等特徵，對生態環境或者人體健康存在較大風險，但尚未納入管理或者現有管理措施不足的有毒有害化學物質。

新華社指出，中國大陸是化學物質生產使用大國，加強新汙染物管控工作，是深化環境汙染防治、保護國家生態環境安全的必然要求，對於防範環境與健康風險意義重大。

下一步，生態環境部將會同有關部門，扎實推動清單中各項環境風險管控措施落地見效。