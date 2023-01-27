漲522點 港股兔年開門紅

港股昨﹙26﹚日兔年開市見喜，恒指以當日最高22,566點紅盤收市，大漲522點，漲幅2.4%，創逾十個月新高；恒生科技指數表現更佳，漲幅達4.26%，收4,763點。

港股虎年跌1,758點，跌幅7.4%。揮別陰霾，兔年第一個交易日開紅盤，連三年紅盤收高。其中，小米漲逾12％，收港幣13.34元，為漲幅最大藍籌。並帶動手機設備股丘鈦科技漲逾8%、舜宇漲近7%。

港股是華人股市中，兔年第一個開市的市場。滬深與台北股市仍處於農曆春節休市，下周一（30日）開始交易。

港股「股王」騰訊控股股價收復港幣400元大關，收盤價港幣406.8元，上漲3.8％，創自2022年3月以來、近11個月新高，並激勵大型科網股阿里巴巴、美團、京東、嗶哩嗶哩收漲。

電動車族群「蔚小理」全數大漲逾一成，比亞迪漲6%。特斯拉概念股力勁科技收漲兩成；贛鋒鋰業漲逾8%。