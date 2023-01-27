河北雄安新區 新春有序施工

中新社指出，打造北京非首都功能集中承載地，是中國大陸設立雄安新區的重要目的之一。2023年春節期間，中新社記者實際走訪河北雄安新區，各項工程依舊在有序進行中。

報導稱，規劃面積38平方公里的啟動區是雄安新區率先建設區域，未來將是雄安新區的主城區。啟動區裡，作為雄安新區首批標誌性疏解項目，中國衛星網絡集團有限公司、中國中化控股有限責任公司、中國華能集團有限公司等三家大陸央企的總部大樓項目正在有序建設，中國礦產資源集團總部完成選址。

同樣位於啟動區的雄安創新研究院科技園區項目，是雄安新區首批市場化疏解項目之一，由中國科學院和河北省人民政府共同建設。走進項目施工現場，項目主體結構已全部封頂，正在進行室內裝修、機電安裝和外幕牆施工作業。

中新社表示，在這座科技園區，一座座建築已初具規模。據該項目總工程師張俊堂介紹，預計今年底將具備竣工驗收條件。未來，這裡將建成融科研、教育、智庫為一體的一流新型科研機構。

與此同時，一些為疏解企業服務的市場化項目也在有序施工。雄安新區高鐵站樞紐片區2號地項目位於京雄城際鐵路雄安站西南側的站前核心區域，作為雄安新區首批市場化項目之一，其定位為雄安新區高鐵經濟城市門戶形象展示區、北京非首都功能疏解自主創新產業承載區、區域金融產業和科創產業服務平台。

中鐵建河北雄安城市建設有限公司工程管理部負責人杜玉旺說，「未來這裡將是一片高端的居住社區、辦公樓和商業集群，主要承接非首都功能疏解的區域總部以及打造產業服務平台。」

杜玉旺稱，其所在公司為央企在雄安設立的子公司，非常看好雄安新區的發展建設，也對央企在雄安的發展充滿信心。

2023年河北省政府工作報告提出，今年河北將抓好啟動區、起步區和重點片區建設，同時全面落實中央疏解清單，推動四家央企總部、四所高校、兩所醫院加快建設，爭取30家央企二三級子公司落戶新區。

報導指出，雄安新區已出台「河北雄安新區支持北京非首都功能疏解總部企業創新發展六條措施」及實施細則，並制定「爭取央企二級三級子公司落地三年行動方案」，同時加快住房、薪酬、社保、醫保、人才等一攬子配套政策制定，承接北京非首都功能疏解「1+10」政策體系基本形成。截至目前，大陸中央企業在雄安新區設立分公司、子公司及各類分支機構已逾140家。