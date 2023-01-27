兩岸人物／德龍鎳業創始人 展現韌性

如果企業家有打不死韌性的話，多少會聯想到大陸德龍鎳業的創始人戴國芳。他的人生圍繞著鋼鐵，因鋼鐵而崛起，又因鋼鐵入獄，出獄後再度捲土重來，從他的身上也可以看到「殺不死他的讓他更強大」的企業家韌性。

戴國芳1963年出生在江蘇省常州市一個小村子，因家裡貧困，所以12歲開始推著小車，走遍街頭巷尾收廢鐵。存了點錢後，又買了手扶拖拉機和壓塊機，收購的範圍變大了，碎鐵壓成鐵錠後，也可以賣出更高的價錢。

改革開放後，戴國芳從國有企業收購被淘汰的二手轉爐和化鐵爐，辦起煉鋼小作坊。幾年後，又在常州周邊承包了國有鋼廠的工廠，當時死氣沉沉的工廠在戴國芳手上反成了利潤收割機。

在摸清鋼鐵業的經營模式後，他1996年用人民幣200萬元資本，註冊成立了江蘇鐵本鑄鋼有限公司，取其寓意「以鐵為家，不離本業」。2000年前後，鐵本已經是蘇南地區知名的鋼鐵企業，這一年，公司全年的鋼產量達到100萬噸，銷售收入達到人民幣25億元。上繳利稅排名全市第二，戴國芳也因此成了常州市工業系統的座上客。

乘著經濟大環境順風，戴國芳決定擴大產能建大廠。而當時江蘇的常州也苦無區域內沒有端得上檯面、撐得起門面的大企業，因此當地官員也十分歡迎戴國芳的計畫，原本戴國芳打算投資人民幣10億元，但在政府加碼下，項目預算硬是翻了十倍到106億元。

在地方政府強力支持下，給予高效率的闖關與審批，這使得鐵本一下晉身全國最大鋼鐵公司行列。這使得信心滿滿的戴國芳發出「鐵本要在三年超過寶鋼，五年追上浦項」的豪語。

不過，當時鋼鐵投資過熱引起大陸中央注意，發改委、國土資源部等單位盯上了鐵本，認為其涉及土地未徵先用，環保評審未批先行。最後戴國芳以涉嫌偷稅漏稅被拘捕判了五年徒刑。而鐵本也終成了廢鐵。

戴國芳在2009年重獲自由，他在沉潛低調一段時間之後，在2010年7月成立德龍鎳業有限公司，這次不再是傳統的鋼鐵，而是名叫鐵鎳合金的特種鋼材。戴國芳似乎依然保持了以往絕少享受、鍾情技術的做事風格，兩年時間，德龍鎳業就衝進大陸鎳鐵行業的龍頭陣營。

有了鐵本經驗，戴國芳不再盲目追求規模，反而更重視從技術上獲得競爭力。德龍近五年在技術創新上連續發力，2020年的研發費用投入甚至達人民幣8,000多萬。