兩岸人物／阿里馬雲 走進退休人生

阿里巴巴集團、螞蟻集團、淘寶網、支付寶的創始人馬雲這次真的退休了？今（2023）年1月7日，螞蟻集團發布公告稱，主要股東投票權發生變化，馬雲表決權由53.46％降為6.2％。簡單來說，馬雲不再是螞蟻集團實控人。

一天後，恒生電子發布公告稱，公司實控人將由馬雲變更為無實控人。1月13日，人民銀行金融市場司負責人表示，金融管理部門指導督促螞蟻集團等14家大型平台企業的整改已基本完成。

在外界看來，馬雲之所以要放棄螞蟻的控制權，其一是為了螞蟻公司治理的合規。其二還是為了讓螞蟻上市。就在幾天之內，馬雲接連失去多家公司權益。馬雲時代是否真的已經過去，成為坊間熱議焦點。

實際上，從公開資訊來看，馬雲起碼退休了三次以上：第一次是在2006年，阿里巴巴從外部引入了專業經理人，當時41歲的馬雲把總裁寶座讓給了衛哲；第二次是在2013年，48歲的馬雲在黃龍體育場，把阿里巴巴的CEO交給了陸兆禧。

大陸財經自媒體「華商韜略」分析，從阿里到螞蟻，馬雲用長達十年的時間逐步卸掉工作，他的退休更像是一場安排已久的陽謀，退休的盡頭是一個沒有偶像的、現代化治理的公司。

雖然馬雲官宣要「退休」已經是十年前的事，但在2020年的外灘金融峰會後，馬雲才算真正退居幕後。

這次讓出螞蟻實控人位置算是馬雲再一次「退休」，從外媒和網友們接力報導中，馬雲似乎已過著讓人羡慕的退休生活。

英國《金融時報》此前報導，馬雲已在東京生活半年以上。

馬雲在豪宅、豪車、豪華遊艇上面的消費也不少。從此前媒體爆料來看，他在香港購買價值人民幣15億元的頂級豪宅，在西班牙訂製價值2億美元的私人遊艇。

此前泰國媒體流傳出來的照片看，泰國正大集團董事長謝吉人及妻子陪同馬雲用餐。另外，就在螞蟻發布公告當天，退休的馬雲現身泰國旅遊，面帶微笑與米其林星級廚師合影，並與職業泰拳選手切磋。

但有自媒體「百家號－金融八卦女」分析，跟外國拳手過招，似乎更像是馬雲放出的煙霧彈。因為馬雲接下來最有可能的行程，就是去東南亞考察農業相關的專案，等到回中國大陸的時候，這位中國數一數二有錢的「退休」富豪，會不會像雷軍造車一樣，來一次「人生最後一次創業」？