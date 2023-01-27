房地產銷售 量價趨穩

揮別2022年萬科董事會主席郁亮口中房產行業「黑鐵時代」，去年末大陸官方加強金融政策力道支持，地方政府也不斷推出鬆綁政策，但這些成效並未能反應在2022年的數據上。展望2023年，在大陸「房住不炒」政策基調下，防疫控管取消、官方政策支持下，房市有望好轉，但仍難回復以往熱度。

從中央層面來看，2022年大陸官方射出穩定房地產行業的三支箭（信貸、債券、股權政策），在「保交樓」的政策目標下，降低房企融資壓力，重振市場購房信心。

此外，地方也「因城施策」。據克而瑞統計，2022年共有39城放鬆限購，寧波、佛山更是全面取消限購；80多個城市首套房最低首付比例已降至兩成；170城財稅刺激托市；243城放鬆公積金貸款。

不過，儘管加大支持房市，大陸房市核心政策仍是「房住不炒」。住房和城鄉建設部部長倪虹近期受訪指出，2023年的房地產工作重點在於：大力支持購買首套住房；對購買以舊換新、多子女家庭，購買二套房的要合理支持；對購買三套以上的，原則不支持，不給投機炒房者重新入市留有空間。