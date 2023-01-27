大陸房市政策除保交樓外，保房企也成為重點。大陸房企此前受到三道紅線限制，且2022年市場低迷，銷量減少、資金回籠周期長，保交樓壓力變大，此外，債務爆雷成為無法消除的重荷。但今年開始，有消息指出大陸監管單位可能要放寬三道紅線、同時制定白名單來支持房企。不過，對於中小型房企而言，「看得到吃不到」，融資仍相當困難。

巨頭房企如恒大、碧桂園過去一年來賣資產變現自救。比如恒大去年11月以虧損7.7億美元代價出售香港元朗未開發土地以變現。

在政策支持下，去年底房企融資明顯改善。克而瑞數據顯示，百家典型房企在去年12月非銀融資總量月增84.7%，年增33.4%，為2022年首次單月融資規模突破人民幣千億。

事實上，能得到政策紅利的通常是優質房企。據58安居客房產研究院分院院長張波分析，優質的巨頭房企、三道紅線下的綠檔房企、拿地補倉，未來發展腳步穩定不激進的房企才能在這些政策當中受惠。