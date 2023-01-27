大陸新能源汽車銷售，已由增量市場逐步轉向存量市場，未來勢必會有一輪重塑和洗牌。

富國基金經理孫彬認為，現在新能源車的銷量占大陸市場車銷量的比例基本超出30%，所以後面增速也會逐漸放緩，新能源競爭格局也會有一輪重塑，中間會有一輪新能源車企的洗牌。

先前造車新勢力掌門人均在公開場合表示，年銷跨過10萬輛是個生死門檻，跨過後也不能穩坐，畢竟傳統勢力的反撲力量非常強大，就連賓士這個豪華品牌也對旗下的EQ純電車型給出了人民幣5元到23.76萬元的降價。

2023年伊始，延續了13年的新能源汽車「國家補貼」正式退出了歷史舞台，各家車企在「斷奶」後的應對方式則各不相同，形成了漲價、降價、保價和按兵不動等「四大」陣營。