陸車市三大利多 催動成長

對於2023年車市，中國汽車工業協會的預測是，2023年汽車總銷量將達到2,760萬輛，年增3%。在強大的產業體系與規模優勢助攻下，2023年的大陸新能源汽車銷量，將達到900萬輛，年增35%。

中汽協副總工程師許海東表示，2023年的大陸車市將面臨宏觀經濟走勢向好、疫情管控放開、國內國際雙循環等「三大利多」，以及購置稅減半是否延續、芯片短缺、電動車成本高、去庫存壓力、國際政經形勢不斷變化、地方促進消費力度不足等「六重挑戰」。

許海東進一步指出，雖然近幾年大陸汽車市場出現了波動，但汽車工業產銷目前已處於短期調整的尾聲，將保持溫和的增長態勢。

結合中汽協多種模型的預測，2023年汽車批發總銷量為2,760萬輛，年增3%；其中乘用車銷量為2,380萬輛，年增1.3%；商用車銷量為380萬輛，年增15%；新能源汽車銷量為900萬輛，年增35%。

大陸乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹認為，2021年新能源乘用車批發滲透率約16%，2022年前11個月已達到27%，未來每年滲透率增幅至少10個百分點，2025年將達到突破50%的超高狀態。

乘聯會預估2022年12月新能源乘用車廠商批發銷量73萬輛，與11月相比約增長0.4%，與去年12月增長約45%。全年預估新能源批發在649萬輛，較2021年的331萬輛，年增96%。

崔東樹分析，新能源車的發展被認為是加速發展的浪潮，原因在於超高的油價和超低的電價，推動消費者更快接受新能源車，隨著產業體系的規模化增長，整個體系服務能力的提升，進一步降低消費者的買車成本與使用成本，使消費者更偏向於接受及使用電動車。

展望未來，崔東樹對未來五年大陸新能源車市前景保持樂觀，雖然大陸傳統燃油車出口在技術層面沒有明顯的優勢，成本也相對較高，但在過去一年中，大陸汽車的出口規模已超越德國，成為世界汽車第二大出口國。