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大陸今年春節出遊反彈 旅館預訂量超過疫情前

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
四川成都在春節期間舉行金沙太陽節活動，不少遊客開心與現場吉祥物「招財兔」合照。新華社
四川成都在春節期間舉行金沙太陽節活動，不少遊客開心與現場吉祥物「招財兔」合照。新華社

今年春節隨著疫情管控放開，大陸境內外旅遊市場明顯反彈。據飛豬平台26日發布數據顯示，春節前四天，大陸境內旅館預訂量已超越2019年同期，境外旅遊方面，泰國、馬爾地夫紐西蘭等預訂量均成長超過10倍。

據飛豬平台26日發布大陸春節出遊快報顯示，兔年春節前四天，大陸境內旅館預訂量已超越2019年同期。其中，境內長途遊訂單量年增長超500%，境內機票訂單年增40%，火車票年增80%，成都、上海、廣州、北京、重慶是熱門目的地。

出境遊方面，33個國家及地區的出境游相關商品預訂量翻倍成長，泰國、馬爾地夫、紐西蘭訂單年增率達約18倍、15倍和10倍，簽證辦理人次年增3.4倍。

另一旅遊平台攜程的數據也顯示，與去年春節同期相比，大陸民宿預訂量年增長超兩倍，門票預訂量年增長超過五成。春節前四天，大陸境內跟團旅遊預訂量年增近四倍。

值得注意的是，隨著旅遊市場大反彈，排隊人潮加上春節又逢寒流，陸媒紅星新聞形容，很多遊客上演了現實版的「人在囧途」，例如在黃山排隊數小時上下山，計畫在西安前往六、七個景點，最後只去了兩個等。

陝西省社會科學院文化旅遊研究中心主任研究員張燕指出，新冠疫情政策調整後的第一個長假，出現旅遊高峰並不意外。但此次假期剛好和寒流重疊，的確會造成一些景區措手不及，導致發生遊客「人在囧途」的情況。張燕建議，地方政府和景區需要及時發布人流、路線訊息，帶給遊客更好的體驗。

春節 馬爾地夫 紐西蘭

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