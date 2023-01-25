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蘋果音樂中國大陸2022最熱歌曲 周杰倫成「霸榜」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蘋果音樂（Apple Music）中國大陸2022年度榜單前十首歌曲中，有九首為台灣知名歌手周杰倫歌曲。（取材自周杰倫臉書照片）
蘋果音樂（Apple Music）中國大陸2022年度榜單前十首歌曲中，有九首為台灣知名歌手周杰倫歌曲。（取材自周杰倫臉書照片）

蘋果音樂（Apple Music）中國大陸2022年度榜單前十首歌曲中，有九首為台灣知名歌手周杰倫歌曲，整個榜單羅列了100首熱門歌曲，其中更有62首為周杰倫作品，外界以「霸榜」來形容這現象。

香港中通社報導，具體來看，這份年度榜單前三首熱門歌曲分別為周杰倫的《七里香》、《晴天》，以及《夜曲》。這三首歌曲都是在2006年前發行。

據報道，周杰倫成為歌曲「霸榜」非僅限於去年，過去幾年也都是如此。

有音樂人說，周杰倫作品把古典、說唱、嘻哈等元素融合在一起，具有創新性、顛覆性。他也將雙截棍、青花瓷、蘭亭集序等「中國風」寫入歌詞，帶動了文化認同與民族自信，也是其歌曲在中國大陸廣受歡迎的原因。

報導還引述大陸音樂界人士說，周杰倫歌曲主要聽眾為80後、90後，「這些人一開始聽過周杰倫，後面再聽其他的就不習慣了」。

香港

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