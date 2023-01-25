大陸網紅煙花「加特林」一支難求 價格暴漲近十倍

中國不少地方政府在花炮「禁放」政策上作出調整後，煙花炮竹銷售增加。大陸網紅煙花「加特林」在一些地方價格暴漲近十倍，一些買不到的大陸網友甚至用多支普通手持燃放煙花進行自製。

綜合每日經濟新聞網和北京青年報報導，春節前夕在湖南瀏陽售賣的「加特林」從原來的20元（人民幣，下同）一支已上漲到60元，到了外地某些城市甚至能賣到200元一支，直接漲了十倍。

不少大陸網友紛紛釋出燃放加特林煙火的影片，煙火筒內高速噴出五彩煙火，加上密集的「突突」聲，效果激似加特林機槍，因此被稱為煙火中的「愛馬仕」，一支批發價50元人民幣（約220元新台幣）的加特林煙火更是直接翻倍賣，要價100元人民幣（約440元新台幣）一支。

據報導，當地煙花從業者稱「哪怕是一個人沒錢，但是他還是會捨得去買菸花，(今年)就是有這種感覺」。

從業者稱煙花廠今年的出貨量比往年減少15%-20%，但訂單量卻增長了10%-15%，「近五年第一次有這麼大的漲幅」。

中國煙花爆竹協會會長鍾自奇說，大陸國內疫情防控政策優化後，不少地方政府在花炮「禁放」政策上作出調整，今年全國煙花爆竹銷售很旺。需求激增，工廠產能和出貨量難以短時間追上，造成「加特林」煙花供不應求。

「加特林」煙花龍頭生產企業瀏陽市華宇煙花製作公司（以下簡稱華宇煙花）的相關人士透露，2022年公司只完成了「加特林」煙花全年客戶訂單的60%到70%，2023年訂單暫無暇顧及，因為訂單太滿，而且疫情因素也影響生產進度。

據瞭解，「加特林」是組合吐珠，單支菸花由19根吐珠筒組合而成，名字取自加特林機槍，「射速快」「火力猛」是這個煙花產品的特點。這款煙花起源於湖南省瀏陽市大瑤鎮，在2016年前後誕生。前期「加特林」煙花以外銷為主，2021年開始在國內市場火爆。

據報導，部分買不到加特林或者覺得加特林太貴的大陸網友，自己動手將多支普通的手持吐珠類升空煙花綁到一起，組裝簡易版加特林煙花，有人還在網上分享了自製教程和自製加特林的燃放效果。

對於網民自製加特林的情況，業內人士表示，十分反對消費者自製煙花，因為煙花爆竹的生產有資質要求，規範生產才能保證安全，建議到正規商店購買。