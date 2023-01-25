台灣對陸出口 恐持續下滑

經濟日報／ 記者葉文義／台北報導

中華徵信所（以下簡稱CRIF）日前發布報告指出，2023年台灣對大陸（含香港）出口恐將持續衰退5％至8％，這將是2023年台灣出口最大挑戰。

財政部數據顯示，去年台灣出口大陸與香港占總出口38.8％，創下近18年來新低，但大陸仍為台灣最大出口市場和最大順差來源地。

受全球終端需求放緩、產業鏈持續進行庫存調整影響，加上大陸新冠疫情惡化干擾生產活動，去年12月台灣整體出口下降至357.5億美元，為20個月來低點，且在高基期作用下，年減12.1％，連續四個月負成長。

展望今年外貿以及兩岸經貿形勢，CRIF認為，自去年9月起台灣整體出口連四月衰退，與對大陸（含香港）去年下半年的出口走弱有著絕對關係。

CRIF表示，目前最需要關注的是，以半導體為主的電子零組件產品及資通訊視聽產品合計占台灣對大陸出口占比達70.98％，而這兩類產品也是11月對大陸出口衰退最明顯的產品，也是2023年出口承壓的所在。

CRIF預期2023年台灣第1季對大陸出口，因為美國對大陸半導體晶片的制裁影響及大陸內需消費不振，電子零組件及資通訊視聽產品的出口將進一步向下探底。全年對大陸出口可能較2022年衰退5％至8％，這將是2023年出口衰退的最大挑戰。

香港 半導體 疫情

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