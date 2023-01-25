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港籍貨輪沉沒 陸駐日外交官兩度致電日方 促全力搜救

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐福岡總領事25日兩度致電日方敦促救援落水香港貨輪船員。（圖／截自大陸駐福岡總領事館官網）
大陸駐福岡總領事25日兩度致電日方敦促救援落水香港貨輪船員。（圖／截自大陸駐福岡總領事館官網）

香港籍貨輪「金田輪」日前於日本長崎縣附近海域沉沒，大陸駐日本大使孔鉉佑25日委託駐福岡總領事律桂軍，與當地政府部門聯繫，呼籲日本盡最大努力營救，同日晚間律桂軍再度致電日方官員，督促日方全力搜救和救治。

據大陸駐福岡總領事館官網消息，律桂軍受孔鉉佑委託，分別與日本海上保安廳第七管區負責人和長崎海上保安部負責人通電話。律表示，大陸高度關注這次海難事故，孔鉉佑十分關心船員安危，希望日方繼續盡最大努力，用一切手段，全力搜救船員，全力搶救已救起的船員。

兩個小時後，上述官網再度發布消息稱，律桂軍再次與日本海上保安廳第七管區負責人通電話，督促日方全力開展搜救和救治。

日方表示，22名船員中包括14名大陸人和8名緬甸人，已救出的13人，其中5人有意識，狀況良好，今晚將由船舶代理公司安排住宿。無意識的共8人，日本救出2人，其中1人已確認死亡，1人仍在醫院搶救；南韓方面救出6人，發現時身體已經僵直，已無生命跡象。日方希望儘快安排船員返回大陸。

對於其餘9名下落不明者，日方表示將全力搜救。律桂軍則表示，對於下落不明者，只要有一絲希望就不要放棄搜救，對於已救出者，只要有一絲希望就不要放棄搶救。

而日媒共同社25日晚間指出，貨輪25日凌晨沉沒，附近正在航行的民間船隻當天早晨救起了漂流的5名大陸籍人士。此後，南韓海洋警察廳救起6人，日本航空自衛隊救起2人，經長崎機場被送醫，但2人已確認死亡。

另據韓聯社消息，目前14人已獲救，其中9人意識尚未恢復。南韓正與大陸通過外交渠道就「金田輪」木材運輸船沉沒一事保持溝通，大陸對韓方參與搜救工作表示感謝，並請求韓方繼續為搜尋工作出力。

日本 長崎 南韓

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