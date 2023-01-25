葉倫批中方是尚比亞債務重組「障礙」 陸使館反嗆美

美國財政部長葉倫近日到訪非洲國家尚比亞，並指中國大陸是尚比亞債務重組的「障礙」，強調使尚比亞擺脫違約並重組債務是美國的首要任務。大陸駐尚比亞大使館發文回嗆美國自身債務問題嚴重，並稱大陸正在積極與各方尋求解決方案，批美國「沒有資格出於私利公開無端指責或向他國施壓」。

大陸駐尚比亞大使館24日發表回應指出，假定葉倫（Janet Yellen）涉及債務的言論是正確的，她談及的美國以外債務問題的最好前景就是美國國內債務的現狀。內容稱，葉倫近日致信美國國會表示，美國聯邦政府債務規模已達到31.4兆美元法定上限，美財政部已採取特別措施避免聯邦政府發生債務違約，呼籲國會迅速採取行動提高債務上限，保護美信用。她也在受訪時表示，如果發生這種情況（聯邦政府無法按時償還債務），美國政府以及公民的借貸成本將增加，導致美國經濟衰退，並可能引發全球金融危機。

回應並稱，葉倫的言行揭示了美國災難性債務問題的現狀和成因，也讓世界有理由相信前述假定是錯誤的。實際上，美方在除美國之外債務問題上能作的最大貢獻就是美國聯準會採取負責任的貨幣政策、處理好美國自身債務問題、停止破壞其他主權國家積極解決債務問題的努力。

關於尚比亞債務議題，回應指出，中國大陸正作為G20共同框架下尚比亞官方債權人委員會共同主席，積極同各方一道按照「共同行動、公平負擔」原則尋求可持續解決方案，並取得了積極進展，「我們期待美國在此過程中發揮建設性作用」。

中方並表示，即使有朝一日美國處理好了自己的債務問題，也沒有資格出於私利公開無端指責或向他國施壓，這完全不能減輕美國對世界債務問題成因所負的巨大責任，並意有所指留下一句「更何況……？！」。最後使館指出，預祝葉倫「能使美國成功避免債務違約、保護好美國自身信用」。