兔年將是中國數字經濟和雲計算蓬勃發展的一年

集微網消息，在中國的十二生肖中，兔子被認為是聰明、有思想並且能夠努力實現自己的目標動物。通信類媒體lightreading報道，兔子可能代表了中國運營商在兔年發展的特征。

三大電信公司正在成為中國數字經濟的基礎設施支柱，這是國家增長計劃的核心。根據中國工業和信息化部的數據，2021年數字經濟佔中國GDP的比重略低於40%，預計到2025年將超過50%。迄今為止，這種轉變的最大體現是運營商雲業務的迅猛增長。

2022年前三個季度，他們的雲業務都實現了100%以上的增長；在政府對私營科技部門進行兩年的抨擊之後，企業發現與國有企業開展業務是安全的選擇。

在整個雲服務市場中，阿裡巴巴仍然佔據最大份額，但中國電信與華為並列第二。根據IDC的數據，在去年上半年價值121億元人民幣（18億美元）的托管雲服務市場增長28%中，電信公司佔據了前五名中的三蓆。

去年，中國電信還被指定為首家與其他三家國有企業合資的官方國家級雲服務提供商，成為政府項目的首選供應商。在更基本的層面上，中國的經濟規劃者已經確定，數據現在是一種生產要素，就像土地和勞動力一樣，作為一種戰略資產，它非常重要。

因此，運營商投入服務建設國家“計算能力網絡”，這也與另一個優先項目東數西算計劃相通。這是一項在中國西部建立大數據中心鏈的計劃，利用較低的土地成本和更清潔的能源，並通過大光纖管道將它們連接到東部沿海的經濟中心。

運營商沒有透露作為基礎設施提供商的負擔給他們帶來了多少成本，但這不太可能比他們現有的資本支出預算顯著增加。

在當代電信公司中，這三位中國公司在股市上表現出色，實屬罕見。上周五在上海証券交易所，中國電信飆升10%，中國聯通上漲近7%，中國移動上漲近5%。與此同時，自1月1日在香港交易所上市以來，中國電信上漲了16.9%，中國聯通上漲了8.4%，中國移動上漲了6.5%。

運營商老板現在正在推銷他們公司的新願景。“不能再用老眼光看待電信行業，”中國聯通董事長劉烈宏最近對投資者說，“電信行業正走在數字經濟的新軌道上。”

對於這些電信公司來說，兔年意味著更多相同的東西——更多的雲和基礎設施，以及在數字世界中扮縯越來越重要的角色。