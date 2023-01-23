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陸客團出境遊下月啟動 泰國為最熱門旅遊目的地

聯合報／ 記者汪莉絹／即時報導
1月20日，遊客在泰國北欖府舉辦的燈籠節上參觀。（新華社）
1月20日，遊客在泰國北欖府舉辦的燈籠節上參觀。（新華社）

大陸文旅部日前宣布，自2月6日起試點恢復大陸全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。據「北京青年報」23日披露，陸客團出境遊重啟政策宣布後，大陸各大旅遊平台出境跟團遊搜尋熱度大漲，其中以泰國的搜尋熱度最高。

大陸文旅部公告的首批開放陸客團境外遊的20個國家，包括：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴和阿根廷。

北京青年報引述一位旅行社工作人員表示，「預計春節後大批出境遊產品將正式上線」。

報導引述攜程團隊遊CEO江文表示，出境跟團遊開放的通知一發出，平台上出境跟團產品搜尋量大漲5倍，帶動了海外目的地熱度上漲330%，其中以泰國、越南、印尼、新加坡、柬埔寨的搜尋量最高。

據飛豬1月20日晚發布的資料顯示，泰國、馬爾地夫、紐西蘭的預訂量同比增長超10倍。其中，搜尋熱度最高的境外目的地國家為泰國，相關旅遊產品搜尋量上漲430%。

此外，柬埔寨、新加坡、馬來西亞和印尼也位列中國大陸遊客最關注的出境遊目的地前五位。

報導稱，隨著出境團隊旅遊業務政策的調整，用戶諮詢出國簽證的量在持續增多，用戶的出境旅遊意願和信心都在恢復中。用戶簽證諮詢中，熱門目的地集中在泰國、新加坡、馬來西亞等。

同程研究院分析，大陸國內出境遊市場將進入恢復周期，各海外目的地市場恢復節奏也有所差異，中國大陸遊客會首先考慮對大陸遊客政策更加開放和友好的目的地。此外，東南亞和南亞氣候溫暖的海外目的地，也是中國大陸遊客冬季出境遊的主要選擇。

馬來西亞 泰國 新加坡 簽證 東南亞

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