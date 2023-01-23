大年初二陸電影票房破人民幣25億 《流浪地球2》領跑

每年春節假期是大陸民眾觀看電影的旺季，今年也不例外。據專門提供電影相關數據的「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日16時47分，2023大陸春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣25億元，「流浪地球2」「滿江紅」「熊出沒：伴我熊芯」分居實時票房前三位。

今日稍早，「中國經濟網」等陸媒引述「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日10時49分，2023大陸春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣20億元，票房前三分別為：「流浪地球2」「滿江紅」「無名」。不到6小時就又刷新數字和排名，「無名」被「熊出没」擠下前三。

春節檔期例來是大陸民眾觀看電影的旺季，大陸電影全年票房冠軍多在春節檔大片中出現。今年春節中國大陸最熱的電影是科幻片「流浪地球2」，而「流浪地球1」曾是2019年大陸春節檔票房冠軍，當年總票房為人民幣18.92億元，今年「流浪地球2」口碑和票房熱度則更勝第一集。

據「貓眼專業版」資料，「流浪地球2」上映首日，總票房超過人民幣5億元，成為中國大陸影史科幻題材電影首映日票房冠軍，據稱該影片在上映首日就已打破22項紀錄。貓眼預測，「流浪地球2」最終票房將達到人民幣34億元。

根據「貓眼專業版」2022年春節檔期後公布的數據，2022年大陸春節電影票房（1月31日至2月6日）為人民幣60.35億元，票房冠軍是「長津湖之水門橋」人民幣23.28億元。