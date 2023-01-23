快訊

美國防部傳正規劃眾院議長麥卡錫訪台行程 可能春季成行

遭無人機撞上破相縫了30針 柯震東初二在醫院「病床照曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初二陸電影票房破人民幣25億 《流浪地球2》領跑

聯合報／ 記者汪莉絹／即時報導
1月22日（兔年正月初一），不少民眾到電影院觀影，度過春節假期。圖為大陸貴州觀影者在電影院排隊檢票。（中新社）
1月22日（兔年正月初一），不少民眾到電影院觀影，度過春節假期。圖為大陸貴州觀影者在電影院排隊檢票。（中新社）

每年春節假期是大陸民眾觀看電影的旺季，今年也不例外。據專門提供電影相關數據的「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日16時47分，2023大陸春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣25億元，「流浪地球2」「滿江紅」「熊出沒：伴我熊芯」分居實時票房前三位。

今日稍早，「中國經濟網」等陸媒引述「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日10時49分，2023大陸春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣20億元，票房前三分別為：「流浪地球2」「滿江紅」「無名」。不到6小時就又刷新數字和排名，「無名」被「熊出没」擠下前三。

春節檔期例來是大陸民眾觀看電影的旺季，大陸電影全年票房冠軍多在春節檔大片中出現。今年春節中國大陸最熱的電影是科幻片「流浪地球2」，而「流浪地球1」曾是2019年大陸春節檔票房冠軍，當年總票房為人民幣18.92億元，今年「流浪地球2」口碑和票房熱度則更勝第一集。

據「貓眼專業版」資料，「流浪地球2」上映首日，總票房超過人民幣5億元，成為中國大陸影史科幻題材電影首映日票房冠軍，據稱該影片在上映首日就已打破22項紀錄。貓眼預測，「流浪地球2」最終票房將達到人民幣34億元。

根據「貓眼專業版」2022年春節檔期後公布的數據，2022年大陸春節電影票房（1月31日至2月6日）為人民幣60.35億元，票房冠軍是「長津湖之水門橋」人民幣23.28億元。

春節 人民幣 電影

延伸閱讀

美國投資機構從大陸轉向歐洲 尋求成長

春節期間為街友送暖 新北設定點熱食站、發平安袋

南投春節防疫不打烊 趁返鄉快來接種次世代疫苗

南加蒙市槍案／紐約、華府等地春節加強警戒

相關新聞

大年初二陸電影票房破人民幣25億 《流浪地球2》領跑

每年春節假期是大陸民眾觀看電影的旺季，今年也不例外。據專門提供電影相關數據的「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日16時...

重慶GDP首席超越廣州 僅次上京深

根據官方統計，重慶市區域內生產毛額（GDP）為人民幣2兆9129.03億元，首度超越沿海大城廣州市的2兆8839億元，位...

港人受疫3年 期望2023年經濟民生好轉

香港2020年初起受COVID-19疫情衝擊，經濟民生受困，加上政府嚴格防疫，導致人才和資金外流。踏入2023年，港府防...

排隊充電耗時 中國電動車主返鄉時間大增

農曆春節返鄉，除大眾運輸工具外，不少中國民眾選擇開著自己的愛車上路。然而，對於電動車主而言，動輒7、8小時的車程，充電成...

重慶GDP首度超越廣州 居中國大陸城市第4

根據官方統計，位居中國內陸的重慶市區域內生產毛額（GDP）為人民幣2兆9129.03億元，首度超越沿海大城廣州市的2兆8...

中國大陸半導體大基金 啟動新投資

大陸晶圓代工華虹半導體在港交所公告，與華虹宏力、大基金二期及無錫市實體訂立合營協議，聯合投資67億美元（約新台幣2,03...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。