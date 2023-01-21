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從38萬公里之外送來祝福！「玉兔二號」傳回最新月球地形地貌相片

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸探月工程中的「玉兔二號」月球車，從38萬公里之外的月球傳回了最新一批相片，送來新年祝福。（央視網）
大陸探月工程中的「玉兔二號」月球車，從38萬公里之外的月球傳回了最新一批相片，送來新年祝福。（央視網）

在踏入兔年之際，中國大陸探月工程中的「玉兔二號」月球車，從38萬公里之外的月球傳回了最新一批相片，送來新年祝福。

據央視新聞報導，春節期間，「玉兔二號」依然會繼續行走。這次，大陸國家航天局不僅公布了它在月球的最新動態，還向展示了近幾個月，它在月球拍攝的一組地形地貌照片。

相片中，可以看到月球的地形地貌坑坑窪窪，路況還是比較差的，及玉兔二號行駛過的車轍印。探月工程三期副總設計師李春來表示，因為長期受到太空風化和太陽風的轟擊，月球的山都比較圓滑。根據月球車的車轍印，科研人員可以根據印跡分析岩石力學的特性，不同的岩石和不同的土壤會有不同的承載力和摩擦係數。

這4年間，玉兔二號一直都是孤單地在月球行走，不過，它很快就會有伙伴，隨著中國探月工程四期的推進，嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號都在進行相關的研製和準備工作。

目前，玉兔二號在位於著陸點的西偏北方向，直線距離大約800米左右的位置，月球車和車上科學載荷的狀態一切正常。新發布的圖像包括月球車留下的車轍、石頭、小型撞擊坑以及探測點的全景相機拍攝的車轍圖等。

「玉兔二號」月球車上的全景相機拍攝的緊鄰車轍處有一石塊。（央視網）
「玉兔二號」月球車上的全景相機拍攝的緊鄰車轍處有一石塊。（央視網）

玉兔 兔年 太空

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