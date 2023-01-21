拚經濟！陸廣發消費券 景點免門票

新冠疫情爆發後，中國大陸迎來首個鬆綁防疫措施的春節，為提振消費，大陸商務部已宣布，將今年定義為「消費提振年」，各地方政府也藉機在假期間出招，祭出消費券、現金券，購車、購家電補貼等，有多個景點免門票攬客，更有旅遊列車設置ＫＴＶ、麻將桌、電影院等娛樂設施企圖提振旅遊市場。

以山東省為例，宣布廿一日起至三月卅一日該省Ａ級旅遊景區免首張門票，上半年將發放二億元（人民幣，下同）汽車消費券；寧夏提出要在傳統節日舉辦消費季，支持發放消費券、惠民券，制定對推廣汽車車型給予三到四千元補貼，綠色家電百分之八財政補貼；江蘇省和福建省發放二到二點五億元的消費券和數位人民幣紅包。

同時，鄭州也宣布發放三千五百萬元的家電、文旅消費券，瀋陽、天津預計發放一億、一點一五億元新春消費券，深圳發放二億元家電消費券和由各區發放五點七億元消費券、福利補貼等，值得注意的是，蘇州還將核酸檢測亭改造為春節市集售貨亭，供商家使用。

為促進境內旅遊發展，大陸文旅部提出豐富產品供給、營造年味、實施惠民消費、繁榮業經濟等措施，目前大陸已有多個省分、城市，或多個旅遊景區推出免費門票安排，盼能活絡當地經濟，包括杭州西湖，蘇州拙政園、獅子林，及洛陽老君山、龍門石窟等知名景點。

中國鐵路西安局負責人還表示，他們在「秦嶺冰雪遊」主題訂製列車上，設了麻將桌、ＫＴＶ、電影院等設施。

中國新聞周刊引述開源證券宏觀經濟首席分析師何寧表示，假設二○二三年大陸各地發放消費券四百億元，可以拉動居民消費三千八百億元。

北京師範大學產業經濟研究中心主任宋向清表示，大陸當局和地方政府把促消費作為重中之重，擴大消費擺在優先位置，一方面有利化解外需弱化衝擊，另一方面也表明經濟戰略性轉型已經提到各級政府的重要議事日程。