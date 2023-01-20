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上海去年GDP年減0.2% 工業消費投資全線下滑

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海市統計局20日公布，受到國內外複雜嚴峻經濟環境和疫情衝擊等超預期因素的多重挑戰，2020年全年GDP年減0.2%。圖為上海外灘萬國建築群前的金牛。記者林宸誼／攝影
上海市統計局20日公布，受到國內外複雜嚴峻經濟環境和疫情衝擊等超預期因素的多重挑戰，2020年全年GDP年減0.2%。圖為上海外灘萬國建築群前的金牛。記者林宸誼／攝影

上海市統計局20日公布，受到國內外複雜嚴峻經濟環境和疫情衝擊等超預期因素的多重挑戰，2022年全年實現地區生產總值（GDP）4兆4,652.8億元（人民幣，下同），年減0.2%，降幅比前三季度收窄1.2個百分點；但包括工業、消費、投資在內的主要經濟指標均呈下滑態勢。

分產業看，第一產業增加值96.95億元，年減3.5%；第二產業增加值1兆1,458.43億元，下降1.6%；第三產業增加值3兆3,097.42億元，增長0.3%。

主要數據方面，去年上海全市規模以上工業增加值年減0.6%，降幅比前三季度收窄1.6個百分點；規模以上工業總產值4兆473.68億元，年減1.1%，降幅比前三季度收窄0.4個百分點。

其中，汽車、電子等重點行業較快增長。汽車製造業總產值按年增長9.3%，電腦、通信和其他電子設備製造業總產值年增1.7%。

全市固定資產投資年減1%，降幅比前三季度收窄7.6個百分點。其中，工業投資增長0.6%，而前三季度為下降5.9%；房地產開發投資下降1.1%，降幅比前三季度收窄7.4個百分點。

全市社會消費品零售總額1兆6,442.14億元，年減9.1%。分行業看，批發和零售業零售額年減7.9%；住宿和餐飲業零售額下降22.4%。

上海居民人均可支配收入7萬9,610元，年增2%。其中，城鎮常住居民人均可支配收入8萬4,034元，增長1.9%；農村常住居民人均可支配收入3萬9,729元，增長3.1%。另外，12月全市城鎮調查失業率為4.3%，與上月持平。

上海 房地產

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