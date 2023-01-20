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陸外交部：以安全有序原則 著手試點恢復公民出境旅遊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
解封後，大陸民眾出國旅行的意願越來越高。南京祿口國際機場20日搭機旅客已明顯增多。中新社
解封後，大陸民眾出國旅行的意願越來越高。南京祿口國際機場20日搭機旅客已明顯增多。中新社

大陸外交部20日下午舉行記者會，對於開放民眾出境旅遊的進展，官方指出，「本著安全有序的原則，著手試點恢復中國公民出境旅遊，主管部門將指導旅遊企業周密組織實施」。

對於媒體問及目前大陸官方已經恢復部分國家出境旅遊，大陸外交部發言人汪文斌回應指出，大陸整體疫情已處於較低位流行水平，出入境人員數量逐步增加，「許多國家熱烈歡迎中國遊客到訪」。

汪文斌強調，近期，大陸公民出境旅遊意願明顯上升，恢復旅遊活動條件更加成熟。根據「中外人員往來暫行措施」，大陸官方本著安全有序的原則，著手試點恢復公民出境旅遊。

此前大陸已經在2022年12月底大幅鬆綁出入境管理措施，並公布會分階段增加航班數量，優化航線分布。陸媒界面新聞近日曾引述亞洲旅宿大數據研究院最新監測資料顯示，大陸各大旅遊平台赴香港、新加坡、馬來西亞、泰國等亞洲熱門目的地機票、酒店搜索熱度持續增加。監測顯示，預計今年將有150萬大陸民眾「出境過春節」。

然而實際上旅客出境旅遊的選項有限。根據證券時報報導，上海多家旅行社推出的產品都很有限，許多旅行社只供應一兩個國家的旅遊項目，如泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國，若要去馬爾地夫玩，還必須到北京搭飛機。而且，很多網路平台查詢的機票或者旅遊路線，都不包含簽證服務，且機票價格相當昂貴。

大陸國家移民管理局18日針對春節假期口岸機關通關保障工作進行部署，官方預估，春節期間日均出入境人次約為60萬上下，較2022年春節增長約2倍，是2019年同期的32.7%。

春節 機票 馬爾地夫

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