陸官媒：兩岸正常交流亟待恢復 民進黨單方面關閉航點

春節將至，大陸官媒《中新社》20日就兩岸議題發表評論文章稱，關乎民眾福祉，兩岸正常交流亟待恢復，內文並指出疫情以來，是民進黨單方面關閉了大多數兩岸航點，陸方已積極支持增加運力，強調「大陸始終是台灣發展的堅實倚靠。」

中新社評論文章引述大陸國台辦發言人馬曉光表示，從2022年初至年底，兩岸各領域、各界別持續舉辦各類交流活動累計超過1,000場次，充分體現兩岸各領域交流的內在需求強、發展空間大。兩岸各界同胞在這些交流活動中紛紛表達期盼，希望兩岸交流早日恢復正常化。

文章指稱，要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。今年1月7日，暫停近三年的兩岸「小三通」海上客運航線部分復航，但由於民進黨當局的限制，廣大台商、台生、台幹被排除在外，大陸民眾也無法循此渠道赴台。

對於民用航空客運，文章稱，大陸已積極支持有關方面增加運力，增加兩岸航班，預計上海浦東機場1月8日至31日期間，往返台灣地區的雙向載客航班將達日均8班。

評論指出，大陸原有61個兩岸空中客運航點，疫情以來，民進黨當局單方面關閉了大多數，目前僅有4個大陸航點。

評論還引述數據稱，疫情前2019年，兩岸人員往來規模總量約為900萬人次，如今僅是部分復航的「小三通」和空中客運航點，遠不能滿足兩岸同胞的期待。

文章強調，大陸始終是台灣發展的堅實倚靠，大陸持續推進高質量發展，不僅為兩岸的交流與合作提供機遇，最終也會讓台灣民眾獲益。文章稱，隨疫情防控的優化、穩經濟增長等各項政策效果的持續顯現，大陸經濟有望整體回升。

評論最後呼籲，期望民進黨當局撤除種種不合理的障礙，讓兩岸早日恢復人員往來正常化與民眾交流常態化。