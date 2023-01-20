知名分析師：第17次半導體產業復甦指日可待

集微網消息，據外媒報導，知名半導體產業分析師Malcolm Penn近日表示，第17次半導體產業復甦指日可待。

Penn指出，去年結束的第16輪行業繁榮期並非歷史上絕無僅有，按照期間每年最高增速看，此次擴張期高點26.6%的表現還不及2010年和2000年。

對於今年（2023年）半導體市場，Penn目前仍維持其衰退22%的預測，主要理由是：

芯片出貨量較趨勢基線仍然偏高，需要兩到三個季度才能恢復；

資本支出佔比依然遠高於多年平均水平；

ASP回落至2021年第二季度水平，回吐了六個季度的進展；

Penn特別談到，「當我們不需要產能時，該行業正在增加產能，這就是我們認為將下降22%的原因。」

他還預計，「低產能利用率將困擾2023年上半年，目前代工廠產能利用率已經回落至70%到80%的水平。隨著需求的消失，資本支出尚未見頂」，與此同時，芯片ASP和出貨量都在下降，而且下降還未結束，至少還有2個季度才會出現變化的跡象。

他建議廠商在這樣的情況下加倍下注研發投入以找到擺脫低迷的出路，並鼓勵業界：「第17次行業回暖指日可待。」

值得注意的是，在近期另一場活動中，Penn還預計今年下半年將出現補庫存需求，2024年將是毫無疑問的增長之年（'definitely be a positive year'）。