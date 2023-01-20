10年有成 陸發布綠色發展白皮書

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國務院新聞辦公室19日在北京發布「新時代的中國綠色發展」白皮書。白皮書系統總結了十年來中國大陸綠色發展的舉措與成效，闡述中國大陸綠色發展的核心理念和實踐經驗。

中新社報導，白皮書約1.8萬字，其中正文包括七個部分，分別是：堅定不移走綠色發展之路、綠色空間格局基本形成、產業結構持續調整優化、綠色生產方式廣泛推行、綠色生活方式漸成時尚、綠色發展體制機制逐步完善、攜手共建美麗地球家園。

大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，白皮書闡釋新時代中國綠色發展的核心理念：一是堅持以人民為中心的發展思想；二是著眼中華民族永續發展；三是堅持系統觀念、統籌推進；四是共謀全球可持續發展。

白皮書系統總結新時代中國綠色發展的實踐和成效。其中，生態環境質量持續穩定向好。2021年，中國大陸地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）年平均濃度由2015年的46微克/立方米降到30微克/立方米，空氣質量優良天數比率達到87.5%，地表水水質優良斷面比率達到84.9%。

中國大陸經濟發展的含金量和含綠量也顯著提升。戰略性新興產業成為經濟發展重要引擎，2021年高技術製造業占中國大陸規模以上工業增加值比重達到15.1%，比2012年提高5.7個百分點。中國大陸清潔能源設備生產規模世界第一，2021年節能環保產業產值超過8兆元人民幣。

趙辰昕指出，中國大陸以積極的建設性姿態參與全球氣候談判進程，為「巴黎協定」達成和落實作出貢獻。積極開展應對氣候變化南南合作，推進共建綠色「一帶一路」，開展綠色國際合作，推動全球可持續發展。

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