陸旅遊升溫 看好第二季

大陸文化和旅遊部近日披露，大陸國內旅遊抽樣調查統計顯示，2022年大陸國內旅遊總人次25.30億，比上年同期減7.16億；大陸國內旅遊收入2.04兆元人民幣，比上年減少0.87兆元。 香港中通社報導，大陸文旅部2022年分季度統計，一季度大陸國內旅遊人次8.3億，同比下降19%；二季度大陸國內遊人次6.25億，同比下降26.2%；三季度大陸國內旅遊人次6.39億，同比下降21.9%；四季度大陸國內旅遊人次4.36億，同比下降21.7%。

不過，2023年伊始，中國大陸旅遊市場快速升溫。由於中國大陸8日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，刺激旅遊市場熱情的提振。業內人士預計，伴隨市場需求的釋放，旅遊行業顯著復甦或體現在今年第二季。

大陸旅遊網站同程旅行數據顯示，1日至8日，傳統節日春節出行的大陸國內長線度假遊產品諮詢量同比上漲近20倍。西雙版納、長白山、三亞、廈門等冬季熱門的長線遊目的地搜索熱度同比增長均超過100%。

同程研究院分析認為，年初以來部分目的地的市場恢復超過預期，顯示大陸國內遊客的遊信心快速修復，也為2023年旅遊市場復甦奠定良好基礎。市場快速回暖，代表出行信心逐步恢復，再加上今年春節假期較早。