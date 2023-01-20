春節不打烊 台青奶茶店賣台灣味

臘月廿八一大早，台灣青年陳韵如來到位於成都市郫都區的奶茶店，開始準備一天的食材。「今年春節我們不關店，就是要趁這段時間增加曝光。」製作茶凍的間隙，她解釋不回台過年的緣由。

中新社報導，今年31歲的陳韵如大學畢業後就到大陸闖蕩，先後到過廈門、泉州、深圳、廣州、桂林、南寧等多個城市。2019年，她看準大陸西南發展機會，到成都創業。「台灣青年要在大陸扎根，先要深度瞭解一個地方。」陳韵如有著自己的「生意經」，她到成都的首站是到訪成都市規劃館，瞭解發展方向，「這是大陸很特別的一個地方，每個城市都有自己的規劃館」。

作為世界美食之都，成都很重視餐飲服務業發展。看到這一點並考察市場後，陳韵如入駐亞台青（成都）海峽青年創業園，開創台灣奶茶品牌「紫氣茶來」。藉著成渝地區雙城經濟圈建設的東風，她還將奶茶店開到重慶。

進入奶茶行業，陳韵如有自己的底氣—台灣奶茶行業發達，自己家在新北經營一家茶園。她將四川元素與台灣奶茶融合，原材料來自台灣，製作純正的台灣風味手工奶茶，讓成都人感受台灣飲食文化。

許多來奶茶店的顧客，都會被這款「熊貓duai duai奶茶」吸引。陳韵如特意解釋，「duai」是台灣發音，意為「Q彈」，這款奶茶將黑色茶凍做成大熊貓的模樣，配上白色牛奶，「口感豐富，又有趣味」。

近年實體餐飲因新冠疫情受到衝擊，陳韵如無奈關閉了重慶的店面，立足成都本地，在堅持中「活了下來」。陳韵如說，疫情期間，自己與合作夥伴一起磨合，積累經驗，目標就是要「扎根堅持住」，「雖然過去幾年因為疫情沒有賺很多錢，但我們能『活』下來，就是最大的收穫」。

陳韵如說，兔年她有新計畫，「將農產品跟餐飲結合，把我們的產品帶到鄉村，利用鄉村振興的機會，做一個農民參與的創業項目」。