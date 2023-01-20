陸新能源汽車出口 去年增1.2倍

大陸工業和信息化部新聞發言人田玉龍近日表示，2022年中國大陸新能源汽車出口67.9萬輛，比上一年增長1.2倍。

中新社報導，數據顯示，2022年中國大陸新能源汽車產銷分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長了96.9%和93.4%，連續8年保持全球第一；新能源汽車新車的銷量達到汽車新車總銷量的25.6%。

田玉龍指出，中國大陸新能源汽車發展勢頭強勁，新能源汽車關鍵技術有效突破。量產動力電池單體能量密度達300瓦時/公斤，處於國際領先水平。驅動電機的峰值功率密度超過4.8千瓦/公斤，最高轉速達到1.6萬轉/分鐘，這些指標表明關鍵組件部件水平獲得大幅提升。

中國大陸車企品牌競爭力大幅提升。2022年自主品牌新能源乘用車中國大陸國內市場銷售占比達到了79.9%，同比提升5.4個百分點。全球新能源汽車銷量排名前10的企業集團中中國大陸占3席，動力電池裝機量前10的企業中中國占6席。

當前，中國大陸新能源汽車已經進入全面市場拓展期，保持快速增長態勢。田玉龍表示，將會同有關部門建立新能源汽車產業發展協調機制，加強「央地協調聯動」，特別是推動落實車購稅、車船稅、牌照等有關支持政策；將編制好汽車產業綠色發展路線圖，修訂發布「雙積分」管理辦法，適時開展智能網聯汽車准入試點。

此外，還將進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示範，特別是啟動公共領域車輛全面電動化先行區城市試點；加快新體系電池、車規級晶片，以及車用操作系統等新技術攻關和產業化發展；嚴格生產准入管理，加強對投資的指導，避免低水平重複建設；加快制定動力電池回收利用管理辦法等。