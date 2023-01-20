黃金熱潮減 消費量降10.63%

中國黃金協會19日發布的統計數據顯示，2022年中國大陸國內原料黃金產量同比增長13.09%，黃金消費量同比下降10.63%。

中新社報導，數據顯示，2022年，中國大陸國內原料黃金產量為372.048噸，與2021年同期相比增產43.065噸，同比增長13.09%。另外，2022年進口原料產金125.784噸，同比增長9.78%。

2022年，山東省黃金礦山擺脫安全生產事故影響，主力礦山全部實現復工復產，產能逐步恢復至疫情前水平，其中焦家金礦產量突破10噸，成為中國大陸第一黃金生產礦山。山西義興寨等新項目投產、改擴建項目達產，也助力大陸礦產金產量大幅增長。

此外，中國大型黃金企業（集團）積極在境內外推進兼併重組和資源併購。紫金礦業先後收購新疆烏恰縣薩瓦亞爾頓金礦、山東海域金礦30%權益、南美洲蘇里南Rosebel金礦、招金礦業20%股權。赤峰黃金收購金星資源和昆明新恒河礦業股權，並參與受讓鐵拓礦業掛牌股份，黃金資源量和產量均大幅增長。紫金礦業、山東黃金、赤峰黃金和靈寶黃金等企業境外礦山實現礦產金產量51.048噸。

2022年，中國大陸全國黃金消費量1001.74噸，與2021年同期相比下降10.63%。其中：黃金首飾654.32噸，同比下降8.01%；金條及金幣258.94噸，同比下降17.23%；工業及其他用金88.48噸，同比下降8.55%。

中國黃金協會表示，2022年黃金首飾消費明顯下滑，但部分重點加工企業和民族零售品牌產銷量仍能保持相對穩定。實物黃金投資金條受大陸國內金價持續處於高位及匯率波動等因素影響，需求量整體下滑。