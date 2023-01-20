「盤活存量」 陸嚴控建設用地

大陸自然資源部副部長劉國洪19日在北京表示，中國大陸土地利用將嚴控增量，「十四五」期間大陸新增建設用地規模控制在2950萬畝，比「十三五」期間壓減300萬畝。

中新社報導，劉國洪十九日在「新時代的中國綠色發展」白皮書記者會表示，要實現經濟社會可持續發展，在土地利用和保護上唯一的出路就是嚴格保護耕地、節約集約用地。

他指出，相關政策概括為四句話。一是嚴控增量。堅持最嚴格的耕地保護制度，實施嚴格的用途管制，從源頭上控制各類建設對耕地等各種農用地的占用。二是盤活存量。堅持土地要素跟著項目走，實施增量安排與存量盤活掛勾。該機制自2018年實施以來，五年間共消化「批而未供」及供應以後閒置土地共計2200多萬畝，相當於年度新增安排計畫規模的3倍多。

三是優化結構。城鎮用地方面，推動城鎮低效用地再開發，鼓勵地上和地下空間立體開發。農村用地方面，推廣全域土地綜合整治，在耕地總量不減少、永久基本農田布局基本穩定的前提下，因地制宜地把山上耕地逐步調整到山下，山下果樹林木盡量調整上山上坡，用結構優化釋放空間。

四是提升效率。推進城鄉統一的建設用地市場建設，完善國有土地有償使用制度，推動工業用地出租和出讓相結合，健全土地二級市場。修訂基礎設施用地控制標準，擴大基礎設施用地有償使用範圍。劉國洪透露，「十四五」期間，將推動中國大陸單位國內生產總值（GDP）建設用地使用面積（即「地耗」）下降15%。