海南進出口 首逾2000億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
海南自貿港重點園區—洋浦經濟開發區拍攝的洋浦國際集裝箱碼頭。（新華社）
海南自貿港重點園區—洋浦經濟開發區拍攝的洋浦國際集裝箱碼頭。（新華社）

大陸海口海關副關長田濤19日表示，2022年海南外貿進出口總值首次突破2000億元（人民幣，下同），對「一帶一路」沿線國家進出口額較2021年大幅增長74.6%。

中新社報導，田濤在海南外貿情況記者會上指出，隨著海南自貿港吸引力增強，2022年海南外貿進出口總值達到2009.5億元，同比（下同）增長36.8%，增速較全中國大陸快29.1個百分點。其中，出口增長120.7%，連續12個月保持50%以上的高速增長。

2022年，海南前五大貿易夥伴依次為東協國家、歐盟、澳大利亞、美國和香港，對「一帶一路」沿線國家進出口額達752.4億元，大幅增長74.6%，占同期海南全省進出口總值的37.4%。

海口海關統計分析處處長鞠春梅說，隨著自貿港特殊政策紅利釋放及營商環境持續優化，海南對外向型企業主體的吸引力增強。2022年，海南全省新增備案外貿企業1.43萬家，有實際進出口業績的企業數量同比增加20.7%。

田濤表示，2022年海南口岸營商環境持續優化，進出口整體通關時間分別為31.04小時和0.89小時，同比分別壓縮30%和39%。2023年，海關將進一步推動海南口岸整體通關時間再壓縮20%。

海關 一帶一路 業績

延伸閱讀

山東外貿總值 達3.33兆元

未來5年 海南自貿港 加快最高水平開放

2022年福建外貿達1.98兆人民幣

海南自貿港壓力測試 封關運作

相關新聞

中國大陸半導體大基金 啟動新投資

大陸晶圓代工華虹半導體在港交所公告，與華虹宏力、大基金二期及無錫市實體訂立合營協議，聯合投資67億美元（約新台幣2,03...

陸新能源汽車出口 去年增1.2倍

大陸工業和信息化部新聞發言人田玉龍近日表示，2022年中國大陸新能源汽車出口67.9萬輛，比上一年增長1.2倍。

陸旅遊升溫 看好第二季

大陸文化和旅遊部近日披露，大陸國內旅遊抽樣調查統計顯示，2022年大陸國內旅遊總人次25.30億，比上年同期減7.16億...

海南進出口 首逾2000億元

大陸海口海關副關長田濤19日表示，2022年海南外貿進出口總值首次突破2000億元（人民幣，下同），對「一帶一路」沿線國...

春節不打烊 台青奶茶店賣台灣味

臘月廿八一大早，台灣青年陳韵如來到位於成都市郫都區的奶茶店，開始準備一天的食材。「今年春節我們不關店，就是要趁這段時間增...

一帶一路發威 去年廣東GDP12.9兆

廣東省統計局19日發布2022年廣東經濟運行簡況。2022年，廣東地區生產總值為129118.58億元（人民幣，下同），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。