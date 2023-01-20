海南進出口 首逾2000億元

大陸海口海關副關長田濤19日表示，2022年海南外貿進出口總值首次突破2000億元（人民幣，下同），對「一帶一路」沿線國家進出口額較2021年大幅增長74.6%。

中新社報導，田濤在海南外貿情況記者會上指出，隨著海南自貿港吸引力增強，2022年海南外貿進出口總值達到2009.5億元，同比（下同）增長36.8%，增速較全中國大陸快29.1個百分點。其中，出口增長120.7%，連續12個月保持50%以上的高速增長。

2022年，海南前五大貿易夥伴依次為東協國家、歐盟、澳大利亞、美國和香港，對「一帶一路」沿線國家進出口額達752.4億元，大幅增長74.6%，占同期海南全省進出口總值的37.4%。

海口海關統計分析處處長鞠春梅說，隨著自貿港特殊政策紅利釋放及營商環境持續優化，海南對外向型企業主體的吸引力增強。2022年，海南全省新增備案外貿企業1.43萬家，有實際進出口業績的企業數量同比增加20.7%。

田濤表示，2022年海南口岸營商環境持續優化，進出口整體通關時間分別為31.04小時和0.89小時，同比分別壓縮30%和39%。2023年，海關將進一步推動海南口岸整體通關時間再壓縮20%。