一帶一路發威 去年廣東GDP12.9兆
廣東省統計局19日發布2022年廣東經濟運行簡況。2022年，廣東地區生產總值為129118.58億元（人民幣，下同），比上一年同期相比增長1.9%。
中新社報導，2022年廣東省第一產業增加值5340.36億元，增長5.2%；第二產業增加值52843.51億元，增長2.5%；第三產業增加值70934.71億元，增長1.2%。
2022年，廣東規模以上工業增加值3.95兆元，同比增長1.6%。固定資產投資額同比下降2.6%。社會消費品零售總額4.49兆元，同比增長1.6%。2022年，廣東居民人均可支配收入47065元，同比增長4.6%；扣除價格因素，實際增長2.3%。
另據大陸海關總署廣東分署18日發布數據稱，2022年廣東外貿進出口總值8.31兆元，比2021年增長0.5%。其中，出口5.33兆元，增長5.5%；進口2.98兆元，下降7.4%。
2022年，廣東進出口總值再創歷史新高，占大陸進出口總值的19.8%，穩居大陸外貿第一大省的地位。
數據顯示，2022年廣東前5大貿易夥伴分別為東協國家、香港、美國、歐盟和台灣，除對香港進出口下降9.7%外，其餘分別增長9.1%、5.4%、4.6%和1.6%。此外，對「一帶一路」沿線國家增長10.3%、拉丁美洲增長9.5%、其它金磚四國（巴西，俄羅斯，印度和南非）增長9.3%。
2022年，廣東以一般貿易方式進出口4.54兆元，增長5%，占廣東外貿總值的54.6%。加工貿易2.15兆元，下降4.7%，占25.9%；保稅物流1.37兆元，增長5%，占16.5%。
2022年，廣東主要出口商品增勢良好，新能源產品大幅增長。其中，出口電工器材3705.3億元，增長19%。手機2636億元，增長3%；積體電路2067.5億元，增長8.8%。新能源產品出口增速迅猛，如電動載人汽車、太陽能電池、鋰離子蓄電池分別增長4.7倍、45.3%、42.6%。
此外，2022年廣東進口農產品2143.6億元，增長13.3%；進口原油319.9億元，增長56.6%。同期，進口積體電路1.05兆元，下降3.6%。此外，部分商品進口表現亮眼，如，半導體製造設備增長30.1%、珠寶增長53.7%。
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