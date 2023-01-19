彭博億萬富豪指數：恆大主席許家印身家縮水九成

恆大集團主席許家印曾是中國大陸政商界最富有和最具有影響力的泰斗之一，但根據彭博億萬富豪指數，許家印的財富如今已縮水逾九成。

據彭博社1月19日報導，彭博億萬富豪指數顯示，許家印曾以420億美元身家躋身亞洲第二富豪，但如今其身價已銳減至約30億美元。

彭博財富指數還顯示，中國大陸五位最富裕地產大亨過去兩年的財富損失約為650億美元。

據報導，許家印自2008年以來一直是大陸全國政協委員，2013年起升任大陸全國政協常委，但隨著恆大陷入財困危機，他去年被告知不要參加大陸全國政協年會。他也未入選星期三（1月18日）公布的中國大陸新一屆全國政協委員名單。

恆大在2021年首次出現美元債券違約，目前有逾160億美元未償美元債券。

在多次錯過自設提交初步重組方案的期限後，知情人士透露，恆大向債權人提出兩個境外債務重組方案，包括以舊換新延長還款期，以及發行債轉股。

在未呈報2021年業績後，恆大在股市被停牌近一年。與恆大合作長達14年的會計師即資誠會計師事務所星期一（16日）宣布辭職。