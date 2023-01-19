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陸首家新設外商獨資券商來了 渣打證券獲批覆

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸證監會官網19日發布關於核准設立渣打證券的批覆。據悉，渣打證券為大陸首家新設的外商獨資證券公司。(取自網路)
大陸證監會官網19日發布關於核准設立渣打證券的批覆。據悉，渣打證券為大陸首家新設的外商獨資證券公司。(取自網路)

大陸證監會官網19日發布關於核准設立渣打證券的批覆。據悉，渣打證券為大陸首家新設的外商獨資證券公司。在渣打證券之前已有2家由外商參股變更為外商獨資的證券公司，包括高盛高華證券、摩根大通證券。當前法國巴黎銀行提交的設立證券公司申請也在受理中。

據澎湃新聞，渣打證券註冊地為北京市，註冊資本為人民幣10.5億元，業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷、證券資產管理（限於從事資產證券化業務）。

股權結構方面，渣打銀行（香港）出資人民幣10.5億元，出資比例為100％。

大陸證監會強調，渣打證券應當自本批覆下發之日起6個月內完成渣打證券的工商設立登記工作。另外，渣打證券應當自取得營業執照之日起15日內，向證監會申請《經營證券期貨業務許可證》。渣打證券在取得《經營證券期貨業務許可證》前，不得以該名稱對外展開業務。

人民幣 資產 北京

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