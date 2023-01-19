進軍手機行業新進展 蔚來申請註冊NIO PHONE 商標

蔚來汽車進軍手機行業有新進展，近期申請註冊「NIO PHONE」商標，國際分類為科學儀器，目前商標狀態為申請中。

快科技報導，蔚來汽車董事長李斌，在去年7 月透露公司正在推進手機業務，在去年12 月舉行的NIO Day 2022 活動上再次表示，蔚來手機已經在造了，並計劃每年開發一款新手機，像蘋果一樣。

但他也坦言，蔚來現在還比不了年銷1 億支的手機公司，不過「造出手機不難」，挑戰是「造出好用的手機」。

IT之家報導，隨著智慧手機與智慧汽車技術的持續發展，手機和軟體生態在車機互聯中，正發揮著愈發重要的作用。透過手機背後的軟體優勢，智慧汽車能為車主創造豐富的、可感知的價值以及全新的駕駛體驗。

李斌指出，手機和車的協同越來越重要，對於自己來說蔚來的手機能賣個幾十萬支，用戶有一半買就很開心了，覺得達到自己的目標了。車的用戶換同品牌手機決策壓力小，而手機用戶換同品牌的車，李斌覺得只有蘋果能做到。

售價方面，有消息傳出蔚來手機價格將會超過人民幣5,000元，頂配版可能在人民幣7,000元左右。