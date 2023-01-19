進軍手機行業新進展 蔚來申請註冊NIO PHONE 商標
蔚來汽車進軍手機行業有新進展，近期申請註冊「NIO PHONE」商標，國際分類為科學儀器，目前商標狀態為申請中。
快科技報導，蔚來汽車董事長李斌，在去年7 月透露公司正在推進手機業務，在去年12 月舉行的NIO Day 2022 活動上再次表示，蔚來手機已經在造了，並計劃每年開發一款新手機，像蘋果一樣。
但他也坦言，蔚來現在還比不了年銷1 億支的手機公司，不過「造出手機不難」，挑戰是「造出好用的手機」。
IT之家報導，隨著智慧手機與智慧汽車技術的持續發展，手機和軟體生態在車機互聯中，正發揮著愈發重要的作用。透過手機背後的軟體優勢，智慧汽車能為車主創造豐富的、可感知的價值以及全新的駕駛體驗。
李斌指出，手機和車的協同越來越重要，對於自己來說蔚來的手機能賣個幾十萬支，用戶有一半買就很開心了，覺得達到自己的目標了。車的用戶換同品牌手機決策壓力小，而手機用戶換同品牌的車，李斌覺得只有蘋果能做到。
售價方面，有消息傳出蔚來手機價格將會超過人民幣5,000元，頂配版可能在人民幣7,000元左右。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言