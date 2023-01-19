台積電供應商Resonac：目前在密謀重量級併購，謹慎看待中國市場

集微網消息，Resonac準備斥資數千億日元用於芯片收購，因為這家擁有84年歷史的化工巨頭尋求提升全球運作，該企業為台積電和三星電子等全球巨頭的關鍵供應商的地位。

這家日本公司去年製定了一項2500億日元（19億美元）的藍圖，旨在到2027年加強其芯片設施，首蓆執行官Hidehito Takahashi告訴彭博社，本月之所以從“昭和電工”更名，就是立志必須尋找合作夥伴，以便在日益政治化和經濟不確定的環境中茁壯成長。

Takahashi表示，在一個不斷變化的行業中，目前沒有多少有吸引力的收購目標。Resonac同時也在尋求投資，其中一個有前途的國家是美國，因為它的主要客戶從三星到台積電都斥資數十億美元在美國建廠。鋻於華盛頓不斷升級各類遏製中國半導體行業的措施出台，這家日本公司將對在中國的支出保持謹慎。

“我一直在尋找潛在的收購機會，如果值得重組我們的業務組合，我會毫不猶豫地花費1000億日元，”這位61嵗的高管在接受採訪時表示，“當交易合理時，我會繼續投入數千億日元，因為我們有很多金融工具可以利用。問題是沒有人願意出售正在成長的企業。”

高橋說：“業內每個人都覺得單打獨鬭感到不安，尤其是去年年底日元走軟的時候。我毫不懷疑該行業即將進行整合，關鍵是盡可能多地結成聯盟。”他補充說，有些可能會縯變成收購談判。

通過收購實現增長是Resonac行之有效的策略的一部分。

Resonac在2020年以其市值的兩倍多的價格收購了日立的化學品部門，這筆88億美元的交易使其成為用於拋光矽晶片表面的關鍵化合物的主要供應商。

如今，Resonac在覆銅板、感光膜等關鍵半導體封裝材料市場處於領先地位，目標是到2030年將芯片材料收入佔整體銷售額的比例從2021年的31%提高到45%。目前正在研究下一代3D封裝技術——預計可能推動下一階段增長的潛在行業轉變。

Resonac成立了一個由12名半導體封裝材料製造商組成的團隊，上周宣佈與英飛淩建立合作夥伴關系，為功率半導體供應材料。高橋回應了日本同行的觀點，稱Resonac將嘗試在當地建立生產鏈，以防美國製裁削弱中國市場的運營能力。目前，美國作為投資目的地更有意義，因為Resonac的兩個最大客戶台積電和三星正在那裡擴張，並可能在未來計劃更多的工廠。

他說：“如果兩人說他們將在美國投資，我們很難不效倣，由於經濟和地緣政治原因，中國不是我們可以積極押注的地方。”