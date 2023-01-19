總投資1231億元！大基金開年首個大動作：攜手晶圓代工二高大手筆擴產

大陸晶圓代工二高華虹半導體18日晚間在港交所公告，公司與華虹宏力、大基金二期及無錫市實體於2023年1月18日訂立合營協議，四方有條件同意透過合營公司成立合營企業，四方將向無錫華虹半導體製造大舉投資40.2億美元（新台幣1,231億元）。

這也是2023年開年以來，大基金二期的首個公開投資動向。

科創板日報報導，合營公司中，華虹半導體將持有約51%權益，其中21.9%將由公司直接持有，29.1%將透過全資子公司華虹宏力間接持有。

同日，合營公司也與華虹無錫簽訂土地轉讓協議，合營公司收購總價達人民幣1.7億。該地將用於開發晶圓廠，以容納合資公司積體電路及12吋晶圓產線。

為何再度大手筆擴產？在公告中，華虹半導體表示，近年來半導體需求依舊強勁，儘管華虹無錫產能持續擴充，但依舊無法滿足市場增長，其晶圓廠產能利用率保持在一個「非常高的水準」。2023年，華虹半導體將繼續擴大產線產能。

除了華虹半導體之外，中芯國際也在逐步推進擴產，就在2022年12月29日，臨港12吋晶圓代工產線項目FAB9P1封頂，該廠月產能將達10萬片。

放眼全球，如今成熟製程工藝依舊是半導體晶圓代工行業的主流，也是擴產主力軍。

TrendForce數據顯示，2021年晶圓代工廠中，成熟製程仍佔據76%市占；2022年全球晶圓代工廠年增產能約14%，其中12吋新增產能中約有65%為成熟製程（28nm及以上）。

至於為何擴產主要聚焦在成熟製程？一方面，成熟製程是全球需求最大、也是導致缺芯的主因，更是電動汽車、智慧家電的晶片主力軍，可覆蓋智能手機之外的絕大多數應用場景。因此甚至有分析師指出，「成熟製程需求較先進製程更為堅挺。」

另一方面，隨著晶圓代工製程不斷演進，研發及生產成本持續上漲。Semi-engingeering統計數據顯示，28奈米節點上晶片設計成本約5130萬美元，16奈米/7奈米/5奈米成本則攀升至1億/2.97億/5.42億美元。

浙商證券另外指出，在Chiplet大潮下，部分先進工藝還可以用成熟工藝+先進封裝實現。並且，由於目前大陸國產設備材料的技術發展條件約束、成熟工藝產能仍大面積依靠進口，後續境內擴產主力軍便將聚焦於成熟工藝。

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