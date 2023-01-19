2022年福建外貿達1.98兆人民幣

面對國際環境複雜嚴峻和外部需求不足等困難，福建2022年外貿進出口實現逆勢增長。福州海關17日通報，2022年福建省外貿進出口額達1.98兆元（人民幣，下同），同比增長7.6%。

中新社報導，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成為福建外貿進出口持續增長的重要動力。自RCEP生效以來，福州海關共簽發出口貨物RCEP原產地證書5304份，簽證金額21.6億元；放行自RCEP成員國享惠進口貨物13.1億元，幫助企業實現進口稅收優惠約1609萬元。

福建省綠星進出口貿易有限公司2022年共計申領192份出口RCEP原產地證書，貨值約4400萬元，預計在日本進口環節減少90萬元稅款。該公司副總經理楊文軍說，憑藉RCEP證書，主要出口商品在日本的關稅稅率有0.4%以上的降幅，提升該公司產品在日本的競爭力。

同時，一般貿易佔福建外貿進出口總值的近八成；跨境電商、市場採購新貿易業態均實現大幅增長；機電類產品出口增長16.7%，佔外貿出口總值的近四成。

福州海關統計分析處相關負責人黃明娟說，福建外貿內生動力進一步增強，出口結構進一步優化，新的外貿增長點正加快培育。

2023年伊始，福建各地繼續出實招促進外貿量穩質升。福建省發展和改革委員會通報，將持續完善重點外貿企業監測機製，做好重點外貿企業跟進服務；推動寧德時代、上汽整車等重點企業項目擴大進出口；持續開展「福品銷全球」系列活動，用好各類春季展會平台；推動跨境電商、市場採購、保稅物流、易貨貿易等業態加快發展。