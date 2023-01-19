未來5年 海南自貿港 加快最高水平開放

2023年海南兩會17日落幕，開放是今年海南兩會熱詞。未來五年橫跨海南自貿港全島封關運作前後，海南官方提出，封關後將持續邁向世界最高水平開放形態。

中新社報導，今年海南省政府工作報告提到，過去五年海南推進全面深化改革開放的180多個政策文件落地實施，以「零關稅、低稅率、簡稅制」和「五個自由便利、一個安全有序流動」為主要特徵的自貿港政策制度體系逐步構建。

海南澳斯卡國際糧油有限公司作為自貿港政策試點企業，已享受到加工增值貨物內銷免關稅政策、「中國洋浦港」船籍港政策等多項紅利。今年，該企業計畫新建年產20萬噸的食用油加工廠及深加工項目。

海南自貿港的開放，不僅定位於市場開放，更是對接全球最先進的經貿規則。海南已推出一系列提升市場准入、准營和退出便利度的改革，未來還將先行先試《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等國際高標準經貿規則。

大陸中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生表示，制度型開放的關鍵在於通過集成創新盡快對接國際一流水準，大幅降低制度性交易成本，這要求海南進一步解放思想，敢想敢做。

中國南海研究院海南自貿港研究中心主任于濤建議，海南要加大制度集成創新力度，讓政策首單變量單、爆單，持續擴大開放成果。

今年兩會，海南省明確未來五年加快構建開放型、生態型、創新型產業體系，GDP邁上兆元人民幣。

「海南設定2023年GDP增速目標為中國各省區市中最高的9.5%，就是基於高水平開放紅利的釋放。」于濤認為，近年海南經濟外向度大幅提升，外資進入步伐加快，全球資源加快匯聚。

當前，海南正吸引越來越多人流、物流、資金流，如過去五年引進人才50.9萬人。「海南自貿港建設起步階段的人才需求已初步滿足。」安永華南區主管合夥人黃寅說，海南除了從稅收、補貼、落戶、醫療等服務人才外，還要針對人事制度等深層次改革，建立技術等要素參與分配的長效激勵機制。