未來5年 海南自貿港 加快最高水平開放

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年海南兩會17日落幕，開放是今年海南兩會熱詞。未來五年橫跨海南自貿港全島封關運作前後，海南官方提出，封關後將持續邁向世界最高水平開放形態。

中新社報導，今年海南省政府工作報告提到，過去五年海南推進全面深化改革開放的180多個政策文件落地實施，以「零關稅、低稅率、簡稅制」和「五個自由便利、一個安全有序流動」為主要特徵的自貿港政策制度體系逐步構建。

南澳斯卡國際糧油有限公司作為自貿港政策試點企業，已享受到加工增值貨物內銷免關稅政策、「中國洋浦港」船籍港政策等多項紅利。今年，該企業計畫新建年產20萬噸的食用油加工廠及深加工項目。

海南自貿港的開放，不僅定位於市場開放，更是對接全球最先進的經貿規則。海南已推出一系列提升市場准入、准營和退出便利度的改革，未來還將先行先試《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等國際高標準經貿規則。

大陸中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生表示，制度型開放的關鍵在於通過集成創新盡快對接國際一流水準，大幅降低制度性交易成本，這要求海南進一步解放思想，敢想敢做。

中國南海研究院海南自貿港研究中心主任于濤建議，海南要加大制度集成創新力度，讓政策首單變量單、爆單，持續擴大開放成果。

今年兩會，海南省明確未來五年加快構建開放型、生態型、創新型產業體系，GDP邁上兆元人民幣。

「海南設定2023年GDP增速目標為中國各省區市中最高的9.5%，就是基於高水平開放紅利的釋放。」于濤認為，近年海南經濟外向度大幅提升，外資進入步伐加快，全球資源加快匯聚。

當前，海南正吸引越來越多人流、物流、資金流，如過去五年引進人才50.9萬人。「海南自貿港建設起步階段的人才需求已初步滿足。」安永華南區主管合夥人黃寅說，海南除了從稅收、補貼、落戶、醫療等服務人才外，還要針對人事制度等深層次改革，建立技術等要素參與分配的長效激勵機制。

南澳 南海

延伸閱讀

祝融號在火星狂蓋4千個「中」字 網：走過之地皆中國的

虎年十大飆股 5檔非電族群出頭天

海南自貿港壓力測試 封關運作

春運遊客大增 海南海空運忙翻

相關新聞

劉鶴：中美須認真溝通氣候經濟

大陸國務院副總理劉鶴昨（18）日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫舉行會談，劉鶴表示，中美關係極為重要，必須努力妥善管控分歧...

生產、消費回升 大陸今年拚保5

大陸國家統計局十七日公布去年經濟成長率成功「保三」後，國家發改委昨日表示，從近期各地兩會情況來看，卅一個省區市中有廿九個...

大陸快遞業務量 10年增長18倍

根據17日召開的大陸全國郵政管理工作會議消息，中國大陸加快郵政強國建設取得階段性成效，十年間大陸年快遞業務量增長18倍，...

陸要「慢撒氣」 緩解房企問題

大陸全國住房和城鄉建設工作會議17日在北京以視訊形式召開。針對市場關注如何「慢撒氣」（指逐步解決問題，避免突然爆發事端）...

上海機器人產業 拚2025規模千億

上海市經濟和信息化委員會副主任湯文侃17日透露，到2025年，上海力爭打造10家行業一流機器人重要品牌、100個標竿示範...

2022年福建外貿達1.98兆人民幣

面對國際環境複雜嚴峻和外部需求不足等困難，福建2022年外貿進出口實現逆勢增長。福州海關17日通報，2022年福建省外貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。