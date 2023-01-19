大陸快遞業務量 10年增長18倍

根據17日召開的大陸全國郵政管理工作會議消息，中國大陸加快郵政強國建設取得階段性成效，十年間大陸年快遞業務量增長18倍，連續九年居世界第一。

中新社報導，十年來，大陸郵政快遞行業規模、創新活力、服務能力、綜合實力躍上新台階。建成覆蓋全大陸、深入鄉村、通達全球的世界規模最大的郵政快遞網絡。快遞業務量超千億件、業務收入超過兆元（人民幣，下同），大陸成為世界上最具活力的寄遞市場。5家品牌企業實現年業務收入超過千億元，7家快遞企業完成上市。

大陸郵政快遞網絡建設統籌推進，建成各類分撥中心近3000餘個，持續建設全球性國際郵政快遞樞紐集群。全行業擁有各類營業網點43萬處，實現「鄉鄉設所、村村通郵」，快遞網點實現鄉鎮全覆蓋，「快遞進村」穩步推進。

郵政快遞服務能力持續提升，快遞業務量連續9年位居世界第一，最高日處理能力超過7億件，年人均快件量接近80件。實現了生產和消費的高效銜接，為減少流通環節、提高物流效率、降低物流成本作出了巨大貢獻。

郵政快遞業基礎性戰略性先導性作用充分發揮。十年間，郵政行業業務收入年均增長21%，年快遞業務量增長18倍，行業吸納就業400餘萬人，在做好六穩、六保中貢獻行業力量。依託京津冀、粵港澳大灣區、長三角等區域交通連片成網優勢，打造郵政快遞促進區域協調發展新增長極。

此外，一帶一路國際寄遞網絡加快形成，國際郵件互換局（交換站）已達72個，中歐班列運郵通達歐洲37個國家，快遞企業服務網絡覆蓋80多個國家（地區）。