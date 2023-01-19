海外企業調查 近7成計畫拓展大灣區業務

匯豐17日對外發布了面向海外企業進行的一項粵港澳大灣區商貿前景調查報告。調查顯示，近七成受訪海外企業表示計畫在未來三年內，拓展在粵港澳大灣區的業務，其中27%的企業表示，將顯著提升業務規模。

中新社報導，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國的企業對大灣區經濟前景尤為看好，有六成受訪者相信大灣區未來三年的經濟增長將高於大陸全國平均水平，這一樂觀程度比非RCEP市場的受訪企業高出一成半。

去年正式生效的RCEP，為海外企業拓展中國大陸市場提供了更多便利和機遇。本次調查在上一次調查的基礎上特別增加了韓國、日本、越南、印尼、泰國和菲律賓等六個國家，覆蓋包括九個RCEP成員國在內的近3400家企業，主要為目前已在中國大陸市場開展業務或計畫在不久的將來進入大陸市場的企業。

在拓展大灣區業務方面，來自RCEP成員國的企業同樣更為進取，有31%的受訪企業計畫未來三年顯著提升大灣區業務規模，比受訪的其他海外市場高出近一成。在重點投資領域方面，所有市場受訪企業的看法則較為一致，都將科技與創新（45%）作為首要投資重點，其次是提高供應鏈可靠性（39%）及加強數位化建設（39%）。

匯豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀說，從調查中可看到，大灣區的科技發展水平和消費市場規模已成為吸引海外企業投資的重要動力。大灣區經濟融合的持續深化將進一步鞏固其作為大陸高水平對外開放門戶的地位。