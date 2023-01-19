海外企業調查 近7成計畫拓展大灣區業務

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

匯豐17日對外發布了面向海外企業進行的一項粵港澳大灣區商貿前景調查報告。調查顯示，近七成受訪海外企業表示計畫在未來三年內，拓展在粵港澳大灣區的業務，其中27%的企業表示，將顯著提升業務規模。

中新社報導，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國的企業對大灣區經濟前景尤為看好，有六成受訪者相信大灣區未來三年的經濟增長將高於大陸全國平均水平，這一樂觀程度比非RCEP市場的受訪企業高出一成半。

去年正式生效的RCEP，為海外企業拓展中國大陸市場提供了更多便利和機遇。本次調查在上一次調查的基礎上特別增加了韓國、日本、越南、印尼、泰國和菲律賓等六個國家，覆蓋包括九個RCEP成員國在內的近3400家企業，主要為目前已在中國大陸市場開展業務或計畫在不久的將來進入大陸市場的企業。

在拓展大灣區業務方面，來自RCEP成員國的企業同樣更為進取，有31%的受訪企業計畫未來三年顯著提升大灣區業務規模，比受訪的其他海外市場高出近一成。在重點投資領域方面，所有市場受訪企業的看法則較為一致，都將科技與創新（45%）作為首要投資重點，其次是提高供應鏈可靠性（39%）及加強數位化建設（39%）。

匯豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀說，從調查中可看到，大灣區的科技發展水平和消費市場規模已成為吸引海外企業投資的重要動力。大灣區經濟融合的持續深化將進一步鞏固其作為大陸高水平對外開放門戶的地位。

延伸閱讀

緊連粵港澳大灣區 廣西加速融入

香江風情／高鐵通關熱 大灣區融合難

RCEP一周年 寧夏享惠貨值逾8億

大灣區最大「菜籃子」 賀州續建萬畝蔬菜基地

相關新聞

劉鶴：中美須認真溝通氣候經濟

大陸國務院副總理劉鶴昨（18）日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫舉行會談，劉鶴表示，中美關係極為重要，必須努力妥善管控分歧...

生產、消費回升 大陸今年拚保5

大陸國家統計局十七日公布去年經濟成長率成功「保三」後，國家發改委昨日表示，從近期各地兩會情況來看，卅一個省區市中有廿九個...

大陸快遞業務量 10年增長18倍

根據17日召開的大陸全國郵政管理工作會議消息，中國大陸加快郵政強國建設取得階段性成效，十年間大陸年快遞業務量增長18倍，...

陸要「慢撒氣」 緩解房企問題

大陸全國住房和城鄉建設工作會議17日在北京以視訊形式召開。針對市場關注如何「慢撒氣」（指逐步解決問題，避免突然爆發事端）...

上海機器人產業 拚2025規模千億

上海市經濟和信息化委員會副主任湯文侃17日透露，到2025年，上海力爭打造10家行業一流機器人重要品牌、100個標竿示範...

2022年福建外貿達1.98兆人民幣

面對國際環境複雜嚴峻和外部需求不足等困難，福建2022年外貿進出口實現逆勢增長。福州海關17日通報，2022年福建省外貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。