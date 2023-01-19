陸央企去年淨利潤增長5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國務院國有資產監督管理委員會17日發布數據，2022年大陸中央企業累計實現利潤總額2.55兆元（人民幣，下同）、淨利潤1.9兆元，同比分別增長5.5%、5%。

中新社報導，大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗當日在國新辦記者會上透露，去年，大陸中央企業規模效益保持平穩增長。2022年中央企業累計實現營業收入39.4兆元，同比增長8.3%，利潤總額2.55兆元，同比增長5.5%，淨利潤1.9兆元，同比增長5%。

彭華崗透露，去年，有7家中央企業的利潤總額超過1000億元，4家中央企業利潤總額超過500億元。中央企業整體效益在2021年高速增長的基礎上，2022年繼續保持平穩增長態勢。

在經營效率方面，去年中央企業勞動生產率人均為76.3萬元，同比增長8.7%；研發投入經費同比增長9.8%，研發經費投入強度同比得到了提升；資產負債率保持穩定，12月末中央企業的資產負債率是64.8%，今年以來一直控制在65%以下。

大陸央企上繳稅費持續大幅增加。去年全年中央企業累計上繳稅費2.8兆元，同比增長19.3%，自2021年以來始終保持兩位數增速，佔大陸全國一般公共預算收入的比重持續上升。 　　

同時，通過減免房租、降低通信資費等積極向社會讓利，引領帶動中小企業，特別是中小微企業協同發展。 　此外，央企社會供給和服務能力持續提升。在國際能源危機愈演愈烈的形勢下，在全球通膨上升到40年來最高水平、歐洲電價大幅飆升的大背景下，全年中央企業發電企業累計發電5.1兆千瓦時，以54.7%的機組容量保障了大陸全國63.1%的電力供應；煤炭日均產量達到296萬噸，同比增長7.6%，再創歷史新高，同時煤炭企業執行電煤中長期合約讓利超過1900億元。

資產 國務院 電價

延伸閱讀

大陸國家級出行平台亮相 「強國交通」完成內測即將上線

賴兩岸論述 陸學者：觸碰大陸反分裂的紅線

大陸人口負增長！ 一份報紙20年前已作「神預測」

瑞銀汪濤：陸今年經濟可望好轉 Q2增長率加速至7.2%

相關新聞

劉鶴：中美須認真溝通氣候經濟

大陸國務院副總理劉鶴昨（18）日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫舉行會談，劉鶴表示，中美關係極為重要，必須努力妥善管控分歧...

生產、消費回升 大陸今年拚保5

大陸國家統計局十七日公布去年經濟成長率成功「保三」後，國家發改委昨日表示，從近期各地兩會情況來看，卅一個省區市中有廿九個...

大陸快遞業務量 10年增長18倍

根據17日召開的大陸全國郵政管理工作會議消息，中國大陸加快郵政強國建設取得階段性成效，十年間大陸年快遞業務量增長18倍，...

陸要「慢撒氣」 緩解房企問題

大陸全國住房和城鄉建設工作會議17日在北京以視訊形式召開。針對市場關注如何「慢撒氣」（指逐步解決問題，避免突然爆發事端）...

上海機器人產業 拚2025規模千億

上海市經濟和信息化委員會副主任湯文侃17日透露，到2025年，上海力爭打造10家行業一流機器人重要品牌、100個標竿示範...

2022年福建外貿達1.98兆人民幣

面對國際環境複雜嚴峻和外部需求不足等困難，福建2022年外貿進出口實現逆勢增長。福州海關17日通報，2022年福建省外貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。