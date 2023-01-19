印度蘋果紅鏈壯大 立訊舜宇獲准擴張
彭博資訊報導，蘋果公司的十多家中國大陸供應商正取得印度政府允許在當地擴張的初步許可，包括iPhone組裝商立訊精密和鏡頭製造商舜宇光學都在名單中，顯示蘋果的「紅色供應鏈」在印度進一步擴張勢力。
知情人士表示，約14家供應商獲得印度的相關許可，包括iPhone和無線耳機AirPods的組裝代工業者立訊精密、鏡頭廠舜宇光學、大族激光與深圳裕同包裝公司等。此前蘋果在文件中點名這些企業的服務，是該公司擴大印度製造所需。立訊、舜宇光學、蘋果和印度科技部的代表都不願回應置評請求。
印度核發出這批許可，顯示當局有意讓更多陸企參與打造當地的科技製造業，也是陸廠邁向在印度擴張獲得全面核准的一步。知情人士說，這些企業仍可能被要求尋找印度本土的合資企業夥伴。
印度在2020年與中國大陸爆發邊境衝突後，就大致把陸企阻絕於其科技經濟之外，不只禁止阿里巴巴 、騰訊和字節跳動的App，還對其他陸企進行調查與懲罰。
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