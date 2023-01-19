劉鶴：中美須認真溝通氣候經濟

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸國務院副總理劉鶴18日與美國財政部長葉倫在瑞士蘇黎世舉行會談。美聯社
大陸國務院副總理劉鶴18日與美國財政部長葉倫在瑞士蘇黎世舉行會談。美聯社

大陸國務院副總理劉鶴昨（18）日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫舉行會談，劉鶴表示，中美關係極為重要，必須努力妥善管控分歧、尋求共識，維護兩國關係總體穩定。

香港商業電台報導，劉鶴在會談正式開始前與葉倫握手合照，他告訴葉倫，中美需要在氣候、經濟等問題上認真溝通和協調，他已準備好進行深入和務實的交流。

葉倫指出，美中這兩個世界上最大的經濟體有共同責任管理分歧，以防止競爭變成衝突。劉鶴對葉倫的話表示認同，強調環境如何變化，兩國應保持交流。

這是繼上月的外長通話後，中美另一次高層接觸，雙方預料會討論到全球經濟、主權債務、氣候變化，以及兩國間一些存在重大分歧的議題。

法新社報導，劉鶴一行人是大陸自上個月解除新冠清零政策後，首個出訪的高層代表團，他代表中方出席世界經濟論壇會議，並發表演講指出，大陸不搞計劃經濟，共同富裕是長遠任務。

劉鶴同時提到，2023年大陸經濟會實現整體性好轉，預計大陸的進口會明顯增加，企業的投資會大幅度的增加，居民消費會回歸常態。

美國總統拜登和大陸國家主席習近平，去年11月在印尼會晤時達成共識，承諾付出更多努力來修復雙邊關係。因此劉鶴和葉倫的會面，被認為是去年11月美中元首會晤的後續行動。

劉鶴 葉倫

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