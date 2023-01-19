天津港打造全物聯網貨櫃碼頭

根據天津港集團消息，17日發布全球首個全物聯網集裝箱碼頭，標誌著天津港在物聯網、大數據、人工智能等高新技術的深度應用和高度融合上取得重要進展，向數位孿生港口晉級邁出關鍵一步，率先按下港口萬物智能互聯時代快進鍵。

中新社報導，據了解，這次發布的全球首個全物聯網集裝箱碼頭，是基於此前建成運營的智慧零碳碼頭演進升級而來。當前，該碼頭已實現連通「人、車、箱、船、機、場」六大要素的全部物聯對象，構建起全要素、全場景、全價值鏈融合的新物流體系和新碼頭業態。

與傳統物聯網碼頭相比，這個全物聯網集裝箱碼頭更加突出以人為本，實現了關鍵要素可視化、移動端設備交互人性化、應用場景數位化。在外來集卡管理方面，司機駕車進入現場無需攜帶任何專業感應終端，僅依託微信導航小程序和電子小票預約系統聯動，就可實現米級定位精度，自動規劃路線，精準引導車輛快速到達指定作業位置。

在外來人員管控方面，以訪客預約小程式、人臉識別和配帶內置北斗高精度定位晶片的便攜式感知定位設備，通過人員定位系統與智能安防系統互聯互通，實現自動化區域闖入報警，提升碼頭整體的本質安全水平。

據統計，截至目前，該全物聯網集裝箱碼頭已完成10萬個以上各類傳感器的安裝及點位設施接入，覆蓋生產設備、能源管理、樓宇智控、園區輔助等方面。該碼頭陸運服務質量和遠洋幹線集裝箱貨輪作業效率不斷取得新突破。