上海機器人產業 拚2025規模千億
上海市經濟和信息化委員會副主任湯文侃17日透露，到2025年，上海力爭打造10家行業一流機器人重要品牌、100個標竿示範的機器人應用場景，機器人關聯產業規模預計達1000億元（人民幣，下同）。
中新社報導，他表示，上海機器人的產業規模和技術實力長期保持中國大陸領先水平，目前形成了工業機器人與服務機器人齊頭並進的增長格局。
一方面，工業機器人成為上海智能製造的重要支撐。去年，上海工業機器人年產量預計超7.5萬台，頂住疫情壓力實現約6%的同比增長；瑞士工業巨頭ABB集團等國際機器人企業在滬持續投產佈局，同時本土機器人企業也在不斷成長。
另一方面，上海的服務機器人成為賦能百業增長的動力。湯文侃介紹，機器人正在全面融入上海的城市數位化轉型，2022年是上海服務機器人產業發展井噴的一年，滬服務機器人在醫療、建築、農業、商業、應急等領域實現多項應用落地。 上海市經濟和信息化委員會智能製造推進處副處長吳春平表示，未來3年，上海將圍繞汽車、高端裝備等六大重點產業，推進工業企業智能製造轉型，計劃累計建設20家市級標竿性智能工廠、200家市級智能工廠，帶動工業機器人應用量新增2萬台，讓工業機器人密度每萬人增加100台。
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