山東外貿總值 達3.33兆元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據山東省政府記者會消息，去年全年，山東外貿進出口總值達3.33兆元（人民幣，下同），首次突破3兆元，同比增長13.8%。

中新社報導，「2022年，面對需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，山東外貿進出口依然展現出強勁的韌性和活力。」青島海關副關長石勇說，2022年，山東貿易夥伴結構持續優化，主要市場增勢好。山東省對前6大貿易市場東協、美國、歐盟、韓國、俄羅斯、日本進出口分別增長53.1%、9.4%、2.5%、3.6%、59.2%和5.8%。上述6大市場合計占全省外貿進出口總值的59.8%。

南海關副關長張藝兵介紹，去年，山東與一帶一路沿線國家和地區經貿往來更加密切，進出口規模首次突破1兆元，達到1.29兆元，占山東進出口總值的38.8%。「山東中歐班列2022年開行2057列，發送貨物17萬標箱，可直達沿線24個國家、55個城市，為推動山東與一帶一路的沿線國家和地區經貿合作注入動能。」

此外，2022年，山東全面推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）高質量實施，政策紅利持續釋放，促進山東與RCEP其他成員國貿易快速增長。濟南、青島海關統計數據顯示，2022年，山東對RCEP其他成員國進出口1.27兆元，比2021年增長23.9%，占全省進出口總值的38.3%。

張藝兵表示，中國大陸與RCEP貿易夥伴的經貿關係有著堅實的基礎和巨大的發展潛力，海關十分重視RCEP優惠政策在山東的落地見效。2022年，濟南海關、青島海關和山東省貿促會共簽發RCEP原產地證書超15萬份，數量居大陸首位，出口享惠貨值達412.3億元，有關企業可享受進口國關稅減讓超過4億元。

海關 南海 一帶一路

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