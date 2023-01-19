陸要「慢撒氣」 緩解房企問題

大陸全國住房和城鄉建設工作會議17日在北京以視訊形式召開。針對市場關注如何「慢撒氣」（指逐步解決問題，避免突然爆發事端）化解房企風險問題，會議指出「抓兩頭、帶中間」。

中新社報導，此番會議部署當前和今後一段時期的房地產工作，並提出三大重點。

一是穩預期。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增強政策的精準性、協調性，以更大力度精準支持剛性和改善性住房需求，提升市場信心，努力保持供需基本平衡、結構基本合理、價格基本穩定，同經濟社會發展相協調、同住宅產業發展相協調，嚴控投機炒房。

二是防範風險。要抓兩頭、帶中間，以「慢撒氣」的方式，防範化解風險。一頭抓出險房企，一方面助企業自救，另一方面依法依規處置，該破產的破產，該追責的追責，不讓違法違規者金蟬脫殼，不讓損害民眾利益的行為蒙混過關。切實維護購房人合法權益，做好保交樓工作。一頭抓優質房企，一視同仁支持優質國企、民企改善資產負債狀況。

三是促進轉型。各項制度要從解決「有沒有」轉向解決「好不好」。有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。要大力提高住房品質，為民眾建設好房子，大力提升物業服務，讓民眾生活更方便、更舒心。要形成房屋安全長效機制，研究建立房屋體檢、養老、保險等制度，讓房屋全生命周期安全管理有依據、有保障。

對於「慢撒氣」化解風險，上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，此次會議提及抓兩頭、帶中間。尤其是會議提及不讓違法違規者金蟬脫殼，說明針對出險企業的問題處置，既要防範風險擴大，也要落實追責的工作。而慢撒氣意味著房企風險處置的思路，是要防範爆胎式的風險釋放，通過慢撒氣的方式，確保房地產運行穩定。