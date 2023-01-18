台商提議建蘇州機場、邀約考察 江蘇省委書記：春節後就去

新任江蘇省委書記信長星，14日在看望參加省政協十三屆一次會議的港澳政協委員、特邀代表人士時，面對昆山市台商協會會長、南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰提出，建設蘇州機場以及到昆山考察邀約，信長星現場直接表態，「蘇州機場會後認真研究，以及春節後就去昆山」。

大公報報導，孫德聰開門見山地表示，在2022年上海發生疫情的時候，上海機場停止運作，整個昆山地區的台商抓狂，因為貨必須透過廣州機場、鄭州機場、成都機場跟廈門機場來轉運，很不方便。

孫德聰說：「蘇南尤其是蘇州地區這麼大量的進出口，是不是建個蘇州機場才好？」

孫德聰語氣急切的進一步指出，台商到昆山已經32年了，昆山的台資企業的體量佔整個台灣投入大陸總資金的九分之一，這個體量是相當大！「台商大部分做外銷，受中美貿易摩擦影響，從去年開始，國際上的大量品牌要把蘇州台資基地轉移到東南亞和印度去。我們應該想辦法讓他們留下來。」

孫德聰直截了當地提出：「所以我想請書記是不是抽空到崑山來看看台商，來協助台商？」

信長星立即回答：「謝謝，第一個問題，我會後認真研究，第二個建議我覺得非常重要，涉及到一是產業轉移問題，如何吸引人家把更多的產業留在蘇州，特別是主要的產業基礎還是要留在這兒，你說讓我去看一看，這就答應了，我春節後就去！」

人民政協報報導，身兼大陸全國台企聯常務副會長的孫德聰，是作為特邀人士發言，介紹台企在大陸特別是昆山的發展狀況，也談到當前台資企業遇到的困難和瓶頸，希望能進一步協助台企轉型升級。

孫德聰更表示「昆山試驗區是兩岸合作的重要平台，希望信書記能來昆山指導，鼓勵更多台商台胞把事業留在這裡、把家庭安在這裡。」

江蘇昆山素有「最強縣級市」之稱，更是台商在大陸的重鎮之一，數據顯示在昆山實際經營的台資企業有3,300多家，昆山生產總值的30%、工業總產值40%、利用外資50%、進出口總額的60%來自於台企的貢獻。