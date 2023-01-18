快訊

直升機失事…數名烏克蘭高層喪命 澤倫斯基回應了

日本2022年外國觀光客轉增！台灣排名第二 第一名是「這國家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸車市擺脫「開門黑」：比亞迪市佔逾四成 特斯拉周增幅近500%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸車市擺脫「開門黑」，其中比亞迪市佔逾四成，特斯拉周增幅近500%。圖為特斯拉在第四屆進博會展台。記者林宸誼／攝影
大陸車市擺脫「開門黑」，其中比亞迪市佔逾四成，特斯拉周增幅近500%。圖為特斯拉在第四屆進博會展台。記者林宸誼／攝影

2023年伊始，沒有了兩大補貼政策支持的車市遭遇意料中的「開門黑」，但進入第二周（1月9日到15日）後局勢迅速得到扭轉，1月車市預期忽然變得樂觀起來，其中比亞迪市佔率40.8%，繼續穩居單周上險排行榜首位；大陸特斯拉則是周增幅近500%。

財聯社報導，相關上險數據顯示，自開年第一周乘用車總量年減37.7%後，第二周反彈上揚，乘用車總體銷量為43.77萬輛，年減14.1%，與第一周相比大幅增長50.47%。

其中，新能源乘用車延續2022年強勢表現，單周總銷量9.9萬輛，年增37.51%，與第一周相比增長28.61%；燃油車乘用車銷量為33.8萬輛，年減22.6%，與第一周相比增長58.3%。

具體到新能源車方面，比亞迪當周雖不及12月第三周超5萬輛的強勢表現，但仍拿下40,420輛，市佔率40.8%，繼續穩居單周上險排行榜首位；大陸特斯拉單周上險量為12,654輛，一掃首周頹勢。緊跟在特斯拉後的是長安、五菱、理想及蔚來。

乘聯會秘書長崔東樹認為，儘管出現反彈，但1月車市不能過分樂觀，銷量下行仍將是主要走勢，每年1月的開門紅是地方政府和車企共同努力的方向，但由於經銷商的庫存仍舊較高，春節前的補庫力度不會特別大，因此1月的批發零售總體偏低。2月的市場應該明顯回暖，節後車市會有一波入門級消費者的購車潮。

車企在新年起步時的價格策略調整，也對第二周車市增長提供了動能。

大陸特斯拉6日宣布對Model 3後驅版、高性能版，及Model Y後驅版、長續航版、高性能版等五款車型進行調價，最大降幅達到人民幣4.8萬元或13.41%。隨後，問界、小鵬相繼選擇跟進降價。

從終端表現看，特斯拉打響的這波「價格戰」效果立竿見影，彼時出現單周2,110輛的「開門黑」後，第二周499.72%的增幅，坐實了「降價後三天獲得3萬訂單」等市場傳言。

「不排除銷售人員相關的營銷話術，我們已對此做了要求。」對業界所稱「降價後特斯拉訂單數激增500%」的說法，有特斯拉內部人士雖未給出具體數據，但也同時表示，「訂單確實有所增加」。

值得關注的是，BMW、比亞迪與賓士合資的騰勢，已連續兩周表現出較強的勢頭。其中，騰勢第二周增幅達到43.5%，代表去年累積的騰勢首款車型D9的交付正在加速；而BMW的增量或來自終端市場的價格鬆動。

不過，隨著BMW今年更多純電車型的投放，整體市場表現將進一步提升。

除車企端的主動調整，政策端的支持力度亦會對2023年初段車市帶來關鍵影響。中汽協副秘書長陳士華表示，燃油車購置稅減半政策在去年6月公布以來，對汽車市場的促進作用非常大，行業呼籲購置稅減半政策能夠在2023年延續。

特斯拉 BMW 市佔率

延伸閱讀

農曆年後電動車又要再走一波

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片誤導消費者

特斯拉降價見效 上周在陸日均銷量猛增七成至1.26萬輛

高雄特斯拉Uber司機車裡寫滿「不要投訴」 原因竟是因為開太快？

相關新聞

陸車市擺脫「開門黑」：比亞迪市佔逾四成 特斯拉周增幅近500%

2023年伊始，沒有了兩大補貼政策支持的車市遭遇意料中的「開門黑」，但進入第二周（1月9日到15日）後局勢迅速得到扭轉，...

瑞銀汪濤：陸今年經濟可望好轉 Q2增長率加速至7.2%

隨著大陸放寬疫情防控措施，瑞銀首席中國經濟學家汪濤18日發布最新報告指出，當前大陸多數地區的新冠疫情感染可能已經達峰，未...

2023年上海市重大工程清單公布 中芯國際、華為等在列

上海市發展改革委官網發布2023年重大工程項目列表，其中科技產業類在建項目中，列有中芯國際12吋晶片專案，臨港12吋晶圓...

去年GDP保3 陸外交部：新一年必將整體好轉

面對疫情和國際情勢等因素影響，大陸去年國內生產毛額（GDP）成長率「保3」，高於外界預期，但仍遠低於5.5%的設定目標。...

美國對大陸晶片管制擴大至澳門 即日起生效

據路透報導，美國拜登政府對中國大陸的晶片管制擴大至澳門，以避免中國大陸透過澳門來逃避制裁。

特斯拉降價見效 上周在陸日均銷量猛增七成至1.26萬輛

美國電動汽車大廠特斯拉大降價促銷策略見效，據招銀國際公布的最新數據顯示，特斯拉1月在中國大陸市場的零售銷售猛增，於1月9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。